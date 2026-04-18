【ジョナサン】ハーゲンダッツを使ったスイーツが登場したよ〜！ボリュームたっぷりのパフェに目が釘付けになりそう

ファミリーレストラン「ジョナサン」は、2026年4月16日から6月10日まで初夏ジョナの新メニューとして"ハーゲンダッツスイーツ"を販売しています。

クッキー＆クリームを使ったご褒美スイーツ

ハーゲンダッツのクッキー＆クリームと、アールグレイゼリーを使ったスイーツが登場。

インパクト大な高さ約30cmのパフェをはじめ、自家製プリンのサンデーやバスクチーズケーキなどの多彩なラインアップで、ハーゲンダッツのいろいろな味わいが楽しめます。

・ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX

高さ約30cmの中に、ハーゲンダッツの濃厚なクッキー&クリームやアールグレイゼリー、サクサクパイ、カスタードクリームなど、様々な食感や味わいを詰め込んだ、至福のご褒美パフェです。

価格は1759円。

・ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ

ハーゲンダッツのクッキー＆クリームとアールグレイゼリーのほのかな渋み、りんごやベリーの甘酸っぱさのバランスが絶品のパフェ。

価格は1099円です。

・ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー

懐かしい味わいの自家製プリンのサンデーに、食感も楽しいクッキー&クリームとアールグレイゼリーをプラスした一品です。

価格は879円。

・ハーゲンダッツとサクサクパイのミルフィーユ

たっぷりのカスタードやホイップクリームに、クッキー&クリームのアイスクリームをのせた至福のミルフィーユ。

価格は769円です。

・ハーゲンダッツ・ノセテミターノ

バスクチーズケーキとクッキー&クリームアイスクリームのハーモニーは、間違いないおいしさです。

価格は659円。

・ハーゲンダッツとアールグレイのミニパルフェ

食後にちょうど良いミニサイズ。アールグレイゼリーと濃厚なアイスクリームのハーモニーが楽しめます。

価格は549円。

スイーツやキャンペーンの詳細は特設サイトで確認できます。

販売期間は予定で、予告なく終了する場合があります。また、10時30分までのモーニング時間帯は販売していません。

一部店舗では販売していない場合や、価格が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

※一部画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部