【ジョナサン】ハーゲンダッツを使ったスイーツが登場したよ〜！ボリュームたっぷりのパフェに目が釘付けになりそう
ファミリーレストラン「ジョナサン」は、2026年4月16日から6月10日まで初夏ジョナの新メニューとして"ハーゲンダッツスイーツ"を販売しています。
クッキー＆クリームを使ったご褒美スイーツ
ハーゲンダッツのクッキー＆クリームと、アールグレイゼリーを使ったスイーツが登場。
インパクト大な高さ約30cmのパフェをはじめ、自家製プリンのサンデーやバスクチーズケーキなどの多彩なラインアップで、ハーゲンダッツのいろいろな味わいが楽しめます。
・ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX
高さ約30cmの中に、ハーゲンダッツの濃厚なクッキー&クリームやアールグレイゼリー、サクサクパイ、カスタードクリームなど、様々な食感や味わいを詰め込んだ、至福のご褒美パフェです。
価格は1759円。
・ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ
ハーゲンダッツのクッキー＆クリームとアールグレイゼリーのほのかな渋み、りんごやベリーの甘酸っぱさのバランスが絶品のパフェ。
価格は1099円です。
・ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー
懐かしい味わいの自家製プリンのサンデーに、食感も楽しいクッキー&クリームとアールグレイゼリーをプラスした一品です。
価格は879円。
・ハーゲンダッツとサクサクパイのミルフィーユ
たっぷりのカスタードやホイップクリームに、クッキー&クリームのアイスクリームをのせた至福のミルフィーユ。
価格は769円です。
・ハーゲンダッツ・ノセテミターノ
バスクチーズケーキとクッキー&クリームアイスクリームのハーモニーは、間違いないおいしさです。
価格は659円。
・ハーゲンダッツとアールグレイのミニパルフェ
食後にちょうど良いミニサイズ。アールグレイゼリーと濃厚なアイスクリームのハーモニーが楽しめます。
価格は549円。
スイーツやキャンペーンの詳細は特設サイトで確認できます。
販売期間は予定で、予告なく終了する場合があります。また、10時30分までのモーニング時間帯は販売していません。
一部店舗では販売していない場合や、価格が異なる場合があります。
※価格はすべて税込です。
※一部画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部