くりぃむしちゅーの有田哲平が１７日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演。コンビ名を改名した直後にあった超過酷なロケを告白した。

この日はお笑い芸人のビビる大木、モデルの横田真悠、ＡＣＥｅｓの浮所飛貴と東京・池袋の名店を巡るロケ。これまでの過酷だったロケについて『海砂利水魚』からコンビ名を変えた直後に来た仕事だったと告白。「『いきなり黄金伝説。』って番組があった。過酷なロケをする番組で、１週間でクリームシチューを５００杯食うっていうヤツで。朝から晩まで…」と切り出した。

番組とは違う仕事でも「（番組）スタッフが持ってきて、（仕事が）終わったら『２杯ぐらいいけますか？』って。イベントの営業の仕事とか行っても楽屋…。終わって『お疲れでした〜』と言ったら」と、待ち構えていたスタッフからシチューを手渡されたという。

もちろんそのやり取りを含めてカメラで撮られており、「しゃべるのも一応、ＴＶ向けのトークとかするわけじゃん。本気の悪口とか言えないし。でも２日目ぐらいから、カメラとか『関係ねえや』みたいな感じになって。腹立ってくるの。『マジで！ムカつくわ』。キツかったね」と振り返ってた。

「４９０何杯で終わっちゃった」と目標の５００杯にはわずかに届かなかったと明かしたが、浮所は「１日７０食ちょっと食べてるわけですね」と驚きの表情を見せていた。