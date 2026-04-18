＜38歳ってオバサンなの？＞「オバサン」と呼ばれダメージ大！鏡に映る自分の顔は…【第1話まんが】
私はサリ、38歳です。夫・エイタ（40歳）と小学4年生の娘・エナ（10歳）、息子・レン（2歳）との4人暮らし。ある日私は、家に遊びに来たエナの友達から「オバサン」と呼ばれて驚きました。いや、私も子どもの頃は同級生のお母さんを「オバサン」と呼んでいた記憶がありますが……。今までずっと「エナちゃんのママ」と呼ばれていたので、自分が「オバサン」だという自覚はなかったのです。まるで現実を容赦なく突きつけられたような気分でした。
ふいに「オバサン」と呼ばれたので、私は驚きました。「オバサン」なんて呼ばれたのは初めてです。オバサン……オバサン……。あまりに衝撃的で頭のなかでリフレインしています。友達が帰っていった後、私はエナに聞いてみました。
私は洗面所の鏡に映る自分の顔を見つめました。気付けばシミがまた増えています。白髪も目立ってきたし、髪のボリュームが前よりなくなってきました。鏡は容赦なく現実を突きつけてきます。加齢ってこういうことなんでしょうか。
エナの友達から「オバサン」と呼ばれ、私はショックを受けました。
自分ではまだ「オバサンなんて呼ばれる年齢じゃない」と思いたいのに、現実を突きつけられたような気がしたのです。
それ以来、夫が何気なく言った「オバサン」という言葉が引っかかったり、鏡に映るシミや白髪に加齢を実感したり……。
一方、私の気持ちは20代の頃から何も変わっていません。
この先続く人生を考えたら、30代なんてまだまだ若いはず！
私は自分に言い聞かせるように、心のなかで何度も繰り返していました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
ふいに「オバサン」と呼ばれたので、私は驚きました。「オバサン」なんて呼ばれたのは初めてです。オバサン……オバサン……。あまりに衝撃的で頭のなかでリフレインしています。友達が帰っていった後、私はエナに聞いてみました。
私は洗面所の鏡に映る自分の顔を見つめました。気付けばシミがまた増えています。白髪も目立ってきたし、髪のボリュームが前よりなくなってきました。鏡は容赦なく現実を突きつけてきます。加齢ってこういうことなんでしょうか。
エナの友達から「オバサン」と呼ばれ、私はショックを受けました。
自分ではまだ「オバサンなんて呼ばれる年齢じゃない」と思いたいのに、現実を突きつけられたような気がしたのです。
それ以来、夫が何気なく言った「オバサン」という言葉が引っかかったり、鏡に映るシミや白髪に加齢を実感したり……。
一方、私の気持ちは20代の頃から何も変わっていません。
この先続く人生を考えたら、30代なんてまだまだ若いはず！
私は自分に言い聞かせるように、心のなかで何度も繰り返していました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子