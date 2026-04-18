置くだけでオシャレ♡【3COINS】空間が一気に映える「ライト」

【3COINS（スリーコインズ）】では、置くだけで部屋を“映え空間”にしてくれそうな「ライト」を販売中。ボール型やキャンドルタイプなどの種類があり、手頃な価格で手軽に取り入れられるところが魅力です。今回はそんな、3COINSのオシャレライトをピックアップしてご紹介。インテリアの雰囲気に合わせて、選んでみてください。

やわらかな明かりで優しい空間づくりを

まるでオブジェのように飾れるオシャレなライトを探している人は、こちらの「LEDコットンボールライト」をチェックしてみて。公式サイトによると「やわらかなコットンボールの明かり」とのことで、優しく温かみのある空間づくりに役立ちそう。10個のボール型ライトがコードで繋がっているので、そのまま置いたりぶら下げたりと自分好みの飾り方ができます。単3電池2本で点灯するので、コンセントの位置を気にせず設置可能。これが、\330（税込）とは、さすが3COINS！

本物の炎のようなゆらぎに癒される

本物のキャンドルのような見た目の「フェイクキャンドルライト」は、単4形乾電池2本で点灯するライトです。オレンジの光はリアルな炎のようなゆらぎの演出があり、見ているだけで癒されそう。火を使わないため、ベッドサイドやカーテンの近くに置けるのもうれしいポイント。小さい子どもがいる家庭や、ペットを飼っている人でも安心して使えそうです。同じシリーズのトレイやフォトフレームも登場しているので、組み合わせて統一感のあるインテリアを目指して。価格は、\550（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A