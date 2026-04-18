元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が、17日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演し、小学生時代のトラウマで、LINEの文章が丁寧過ぎてしまうと明かした。

長嶋は、小学生の時に女子生徒と「交換日記してたの」と明かし「げた箱ですよ。げた箱に1日おきに、交換日記だからね。2日にいっぺんにまとめて書くわけ。最初は凄くいい感じでね、2ページとか書いちゃうのよ。俺、文章書くのが嫌いなんだ。だんだん短くなってきて…」と語った。

だが相手は「最初に2ページって決めたら2ページ書くんだよね。でも、俺は分量が減ってくると、“なんであなたの分量が減ってくるの？”ってこうなるわけよ。俺が書いていることって、先生に怒られる、廊下に立たされる。結局、自分がバカだってことを言っていたわけ。それを気付かなかった、俺は。そうしたら“ちょっと、もうやめようか”みたいな形になっちゃったんだけど」と言い「それ以来教訓としてあるのは、LINEがあるじゃん、今。LINEで相手から来た行数より、1行でも多く書くって決めて、絶対返す」と明かした。

するとバイオリニスト・高嶋ちさ子は「いっつも長いんだよ」とバッサリ。MCのお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄も「確かに一茂さん、丁寧ですね」と言うと「なんであんなに丁寧に長く書くかっていうと、小学生の時のトラウマなの。俺、短く書いたらバカだと思われちゃうから」と語った。

それでも高嶋に「凄い距離感あるよね、LINEだと。楽しかったっていうのが伝わらないよね」と言われると「俺のLINEって距離を感じるの？俺のLINEの返信ってつまり、シラケちゃってるの？」と心外な様子。高橋から「病院から来る定型文みたい」と言われると呆然とした表情を見せていた。