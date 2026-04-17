バグるって、気持ちいいよね。

海外版ファミコンのNESソフトを素材にして、ビジュアルやサウンドにエフェクトを施す「Glitch Boy」なるレトロコンソールを、Melted Electronicsというガレージメーカーが開発しました。

ファミコンを素材にローファイ作品を制作

Image: Kickstarter

Glitch BoyはAVシンセサイザーといえるようなガジェットで、NESのROMをmicroSD経由で読み込み、オンボード操作で映像にエフェクトやノイズを加えたり、音声入力やMIDIで音楽に不具合を同期させたりして、独自のサウンド＆ビジュアルを作成できます。

4音の8ビットシンセ楽器でもあり、チップチューンなどの楽曲制作にも使えます。

具体的にどんな作品が作れるかというと、映像を見るとわかりやすいです。かなりローファイですが、80sっぽい味のある映像とサウンドを生み出せます。

意図的にノイズや画面のチラつきを生み出すことができ、MIDIキーボードでも操作可能。

シンセ楽器としては矩形波×2、三角波×1、ノイズ×1の4ボイス構成で、各ボイスをそれぞれ独立したMIDIチャンネルで再生可能。ライブに導入してもおもしろいかもしれません。

ビデオ出力はアナログコンポジットで、NTSCとPALの両方に対応。

Image: Kickstarter

チープですが妙な味わいがあり、実際にいじってみたいですね。

Glitch Boyはスタンドアローン版とユーロラック版の2種類があり、現在クラファンで出資を募集しています。価格はいずれも170ユーロ（約3万1900円）。残念ながらスタンドアローン版は売り切れ状態のようですが、ユーロラック版ならまだ申し込めそうです（2026/04/17現在）。

Source: Kickstarter