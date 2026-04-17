DIVが新たな全国ワンマンツアーの最終公演日となる2026年11月22日をもって、次なるフェーズへ進むための“充電期間”に突入することを発表した。2027年は充電に専念し、ライヴ活動は行わない予定だ。

◆DIV 新アーティスト写真

充電に先立ち、9月25日より全国ワンマンツアー＜DIV PRE-RECHARGE ONEMAN TOUR＞が開催される。本ツアーは、これまでの活動を経て到達した現在地を提示すると同時に、その先へと向かうための重要なライヴシリーズとなる。

全9公演のツアーファイナルは11月22日(土)渋谷WWW Xにて開催。再結成後初となる全国規模のワンマンツアーを経て進化を重ねてきたDIVが、どのような姿を充電前最後の東京公演で見せてくれるのか、大きな期待が寄せられる。なおチケット等の詳細は後日発表される。

そして昨年に続く開催となる主催フェス＜夏の行方FES 2026＞の出演者およびチケット詳細が発表された。本フェスは全国各地での開催を経て、ファイナルとなる東京編が8月20日（木）Spotify O-EASTにて行われる。

今回の発表にあわせて新アーティスト写真も公開された。いままでのDIVにはない耽美的な装いが印象的なビジュアルとなっており、従来の“DIV像”を覆す新たな世界観を提示している。背景には2023年の再結成公演時に着用された衣装に使用されたアートワークをもとに、satoshiが再構築し実際に描き下ろした作品を使用した。

なお、この新ビジュアルの世界観と連動した新曲の制作も進行中であることが明らかとなっている。

■＜DIV PRE-RECHARGE ONEMAN TOUR＞

2026年9月25日（金）西川口Hearts

2026年9月26日（土）柏ThumbUp

2026年10月3日（土）大阪RUIDO

2026年10月4日（日）名古屋ell.FITS ALL

2026年10月17日（土）福岡INSA

2026年10月18日（日）福岡INSA

2026年11月2日（月）川崎セルビアンナイト

2026年11月8日（日）六本木EDGE

2026年11月22日(日)渋谷WWW X

※詳細後日発表

■＜DIV Presents「夏の行方FES2026」 -閃光花火STAGE-＞

2026年5月15日（金）新宿HOLIDAY

OPEN 13:00 / START 13:30

【出演】DIV（Vo. CHISA / Dr. satoshi） / ［ゲスト］透明少女 / ギャロ / ORSEAS / THE_PiTY. / リヴァレス / ルルノネ / シンギュラリティ / 【2nd/A】Re:bellion ■＜DIV Presents「夏の行方FES2026」 -OPENING ONEMAN LIVE-＞

2026年7月11日（土）池袋EDGE OPEN 17:30 / START 18:00

【出演】DIV ■＜DIV Presents「夏の行方FES2026」 -KANAGAWA EDITION-＞

2026年7月18日（土）新横浜 NEW SIDE BEACH!! OPEN 15:00 / START 15:30

【出演】DIV / KAKUMAY / VALHALLA / まみれた / 我が為 / 東京花嫁 ■＜DIV Presents「夏の行方FES2026」 -AICHI EDITION-＞

2026年7月24日（金）名古屋ELL OPEN 15:00 / START 15:30

【出演】DIV / CHAQLA. / SUPERNOVA / THE MADNA / 蛾と蝶 / 透明少女 ■＜DIV Presents「夏の行方FES2026」 -OSAKA EDITION-＞

2026年7月25日（土）大阪MUSE OPEN 15:00 / START 15:30

【出演】DIV / BabyKingdom / THE MADNA / ビバラッシュ / 蛾と蝶 / 透明少女 ■＜DIV Presents「夏の行方FES2026」 -SAITAMA EDITION-＞

2026年8月1日（土）さいたま新都心 HEAVEN’S ROCK VJ-3 OPEN 15:00 / START 15:30

【出演】DIV / Chanty / KAKUMAY / VALHALLA / グラビティ / 我が為 ■＜DIV Presents「夏の行方FES2026」 -TOKYO FINAL-＞

2026年8月20日（木）Spotify O-EAST OPEN 12:00 / START 12:30

【出演】DIV / BabyKingdom / Chanty / THE MADNA / グラビティ / ザアザア / ビバラッシュ / まみれた / 蛾と蝶 / 透明少女 / 閃光花火STAGE特別選出バンド（OA） 【チケット申し込みURL】 https://div-official.zaiko.io/ 【チケット料金】

＜閃光花火STAGE＞ 前売り：5,000円 / 当日：6,000円 （税込・ドリンク代別）

＜OPENING ONEMAN LIVE＞ FC先行：5,500円 / 前売り：6,000円 / 当日：7,000円（税込・ドリンク代別）

＜各地EDITION（神奈川・愛知・大阪・埼玉）＞

先行（一次・二次）：6,000円 / 前売り：7,000円 / 当日：8,000円（税込・ドリンク代別）

＜TOKYO FINAL＞ 先行（一次・二次）：8,000円 / 前売り：9,000円 / 当日：未定（税込・ドリンク代別） 【販売スケジュール】

■閃光花火STAGE

＜一次先行（抽選）＞

受付期間：2026年3月21日（土）21:00 〜 4月19日（日）23:59

入金期間：2026年4月20日（月）00:00 〜 4月26日（日）23:59

＜一般発売（先着）＞2026年5月2日（土）10:00〜 ■OPENING ONEMAN LIVE

＜FC会員限定先行＞

受付期間：2026年4月17日（金）21:00 〜 5月10日（日）23:59

※DIV公式FC「DIV Premium Club」会員のみ申し込み可 https://fanicon.net/fancommunities/5327 ＜一次先行＞ 受付期間：2026年5月15日（金）21:00 〜 6月7日（日）23:59

＜一般発売＞ 2026年6月6日（土）10:00〜 ■各地EDITION（神奈川・愛知・大阪・埼玉）

＜一次先行＞ 受付期間：2026年4月17日（金）21:00 〜 5月10日（日）23:59

＜二次先行＞ 受付期間：2026年5月15日（金）21:00 〜 6月7日（日）23:59

＜一般発売＞ 2026年6月27日（土）10:00〜 ■TOKYO FINAL

＜一次先行＞ 受付期間：2026年5月15日（金）21:00 〜 6月7日（日）23:59

＜二次先行＞ 受付期間：2026年6月12日（金）21:00 〜 6月28日（日）23:59

＜一般発売＞ 2026年7月11日（土）10:00〜

■DIV Presents＜夏の行方FES 2026＞

2026年7月18日（土）神奈川編 新横浜 NEW SIDE BEACH!!

2026年7月24日（金）愛知編 名古屋 ELL

2026年7月25日（土）大阪編 大阪 MUSE

2026年8月1日（土） 埼玉編 さいたま新都心 VJ-3

2026年8月20日（木）東京編 Spotify O-EAST

※出演者・チケット詳細は4月中旬発表予定