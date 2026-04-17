シャレ見えしたい人注目ーーーー！！【40・50代】が即真似したい♡「レイヤーボブ」

今のヘアスタイルに少し変化が欲しいときは、トレンド感のある「レイヤーボブ」にチャレンジしてみませんか？ 段の入れ方や毛先の動きで今っぽさがプラスされて、鏡を見るのが楽しみになるかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の魅力を引き立てるレイヤーボブをご紹介します。

上品に揺れる、地毛風ブラウンのレイヤーボブ

プツッとしたラインを残しつつ、肩に触れてほんのり外ハネする長さにカットされたレイヤーボブ。トップは毛束感を意識しながらふんわりと内側へ流して、柔らかな印象に。長めボブのゆとりあるレングスが女性らしさを引き立てて、上品で落ち着いた雰囲気に仕上がっています。

ラフに動く大人レイヤー

グレージュカラーのレイヤーボブ。ベースは厚みを削ぎすぎす外ハネに、トップは一度膨らませてから内側へ入れることで、動きのある美しいシルエットに整いました。ラフな質感が魅力的で、気取らないオシャレを楽しみたい人にフィットしそうです。

黒髪でも柔らかいワンレン風のボブ

一見するとワンレン風ですが、繊細な段差でトップとベースを上手くなじませた軽やかなスタイルです。顔まわりを軽く後ろに流しながら、ベースは外ハネに整えることで、黒髪でも重さを感じさせないよう工夫されています。清潔感を大切にしながら、毛先のニュアンスで抜け感もプラス。品よくこなれた雰囲気を演出できそうです。

まとまりの良いグレージュのくびれボブ

トップをふんわりと内側へ流し、ベースをぐっとくびれさせてから外ハネに仕上げたレイヤーボブです。ぷつっとしたラインを残したカットにより、全体のまとまりを維持しながらメリハリのあるフォルムを実現。ほどよくくすんだグレージュカラーは、毛束の重なりに明暗さをプラスし、より奥行きを感じさせています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@tomomi__hair様、@ema_nishibu様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里