「４強の半分がJリーグ勢も」韓国メディアが驚愕…広がる“日韓格差”を強調「神戸が脱アジア級を下したチームに…」「日本との差はA代表だけではない」【ACLE】
アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）で、Jリーグ勢の躍進が続いている。
ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているACLEファイナルズの準々決勝で、カタールの強豪アル・サッドと対戦。激闘の末に３−３で突入したPK戦を制し、ベスト４進出を果たした。
この結果を韓国メディアも報道。『スターニュース』が特に注目したのは、日韓クラブのACLEにおける明暗だ。
Jリーグは前回大会の川崎フロンターレ（準優勝）に続き、２季連続の４強進出クラブを輩出。さらにFC町田ゼルビアもアル・イテハド（サウジアラビア）との準々決勝を控えており、「状況によっては４強の半分がJリーグ勢で占められる可能性もある」と指摘した。
一方でKリーグ勢のアジア舞台での低迷も際立つ。今シーズンはFCソウルと江原FCがラウンド16で、蔚山HDはリーグステージでそれぞれ敗退。昨シーズンは光州FCが唯一、８強まで勝ち進んだものの、アル・ヒラルに０−７と大敗を喫した。
リーグステージについても、Jリーグ勢は昨シーズンに続き参加３クラブ全てが突破し、今シーズンは１〜３位を独占したのに対し、Kリーグ勢は昨季１クラブ（光州）、今季も３クラブ中、２クラブ通過にとどまっている。
同メディアは、「アル・サッドはラウンド16で“脱アジア級戦力”を擁するアル・ヒラル（サウジアラビア）に勝利したチーム。その強敵を神戸が下した」としたうえで、「韓国と日本の差は男・女のA代表チームはだけでなく、年代別代表チームにおいても拡大しているが、クラブチームレベルでも著しく拡大しているようだ」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】９頭身の超絶ボディ！ 韓国チア界が誇る“女神”アン・ジヒョンの魅惑ショットを一挙チェック！
ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているACLEファイナルズの準々決勝で、カタールの強豪アル・サッドと対戦。激闘の末に３−３で突入したPK戦を制し、ベスト４進出を果たした。
この結果を韓国メディアも報道。『スターニュース』が特に注目したのは、日韓クラブのACLEにおける明暗だ。
一方でKリーグ勢のアジア舞台での低迷も際立つ。今シーズンはFCソウルと江原FCがラウンド16で、蔚山HDはリーグステージでそれぞれ敗退。昨シーズンは光州FCが唯一、８強まで勝ち進んだものの、アル・ヒラルに０−７と大敗を喫した。
リーグステージについても、Jリーグ勢は昨シーズンに続き参加３クラブ全てが突破し、今シーズンは１〜３位を独占したのに対し、Kリーグ勢は昨季１クラブ（光州）、今季も３クラブ中、２クラブ通過にとどまっている。
同メディアは、「アル・サッドはラウンド16で“脱アジア級戦力”を擁するアル・ヒラル（サウジアラビア）に勝利したチーム。その強敵を神戸が下した」としたうえで、「韓国と日本の差は男・女のA代表チームはだけでなく、年代別代表チームにおいても拡大しているが、クラブチームレベルでも著しく拡大しているようだ」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】９頭身の超絶ボディ！ 韓国チア界が誇る“女神”アン・ジヒョンの魅惑ショットを一挙チェック！