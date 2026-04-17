新型「フリード」まもなく登場か!?

ホンダのコンパクトミニバン「フリード」が、今あらためて注目を集めています。

2024年6月に3代目へとフルモデルチェンジを果たした現行モデルは、洗練された「エアー」とアクティブな「クロスター」という2つの個性が用意され、ライフスタイルに合わせて選べる点が大きな魅力です。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ「フリード」です！（30枚以上）

走行性能に目を向けると、ホンダ独自の2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」や、改良された1.5リッターガソリンエンジンが、スムーズかつ力強い走りを実現します。

駆動方式は、FFに加えて4WDも設定されており、雪道を走る機会が多い方でも安心して選べるのが嬉しいポイント。また、全車に安全運転支援システム「ホンダセンシング」が標準装備されており、最新の安全技術が日々の運転をサポートしてくれます。

そんななか、2026年7月ごろに、現行モデルとして2回目の一部改良が実施されるという情報が入ってきました。

今回の一部改良では、ユーザーにとってさらに嬉しい変更が期待できそうなのですが、特に注目したいのは、「エアー EX」グレードに2列シートの5人乗り仕様が新たに追加されるという見通しです。

これまで5人乗りは「クロスター」でしか選べませんでしたが、広々とした荷室をより便利に使いたいという要望が多かったため、ユーザーの声に寄り添った形でのラインナップ拡大となりそうです。

さらに、他車種で人気の高い特別仕様車「ブラックスタイル」の登場も噂されています。各部を黒で引き締めることで、普段の優しい雰囲気とは一味違う、クールで都会的なフリードの姿が見られるかもしれません。

機能面では、上位モデルに採用されていた「Google搭載ナビ」の導入が期待されており、もし実現すれば車内での利便性は飛躍的に向上するでしょう。

予想される改良モデルは、ネット上で熱い視線を集めています。なかでも、「エアーの5人乗り（2列シート）仕様」の追加が注目されており、シンプルで上品なエアーのデザインを好む層からは、待望の選択肢として歓迎されています。

「エアーのデザインが一番好きだけど、キャンプで荷物をガッツリ積みたいから、2列シート仕様が出るのをずっと待ってた！」「これが本命かも」といった声や、「3列目はほぼ使わないから、エアーのEXで5人乗りが選べるようになるのは神アプデ」「車中泊のベース車としても使い勝手が良くなりそう」と、具体的な活用シーンを想像する投稿が目立ちます。

また、「クロスターの遊び心もいいけど、街乗りに馴染むエアーで荷室を広く使えるのは嬉しい」「ユーザーの声をしっかり反映してくれるホンダに感謝です」といった、メーカーの柔軟な対応を評価するコメントも見られました。

一方、デザイン面で大きな期待を寄せられているのが、新たに設定されると噂の特別仕様車「ブラックスタイル」です。

「N-BOX」や「ステップワゴン」で高い人気を誇るこの仕様がフリードにも登場するとあって、「フリードは全体的に優しい顔つきだけど、ブラックスタイルでグリルやホイールが黒く引き締まったら、一気に都会的でカッコよくなりそう！」と、変貌を心待ちにする声が上がっています。

さらに、「シンプルだけど存在感がある、大人のコンパクトミニバンになりそうですね」といった期待や、「今のフリードは少しスッキリしすぎていると感じていたので、黒のアクセントが入ることでガラッと印象が変わるのが楽しみ」といった意見があるなど、実用性だけでなく「見た目のこだわり」を重視するユーザーからも、今回の改良はポジティブに捉えられているようです。

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現在のフリードの価格（消費税込）は262万3500円から360万2500円です。

一方で、昨今の社会情勢による原材料費の高騰を受け、改良モデルでは5万円から10万円ほどの価格改定も予想されています。

なお、早ければ2026年5月ごろから予約受注が始まる見込みです。