豚こまと旬の新玉ねぎを丸ごとせいろへ！カンタンなのに美味しい「新玉の豚こま蒸し」
【画像】「新玉の豚こま蒸し」の完成写真と、蒸す前の写真を見る
料理家さんの思いが詰まった一冊のレシピ本には、日々の暮らしを心地よく整えるヒントが満載。「今日は何にしよう？」と迷う時間が、新しい味に出会う楽しみに変わります。
話題のレシピ本や最新のレシピ本の中から「これだけは絶対に食べてほしい！」というイチオシのレシピをピックアップ。プロの知恵が光る一皿で、いつもと違う新鮮な味に挑戦してみませんか。
今回は、らむさんのレシピ本『ズボラなせいろ蒸し ごはんのおかずだけ！』から、「新玉の豚こま蒸し」のレシピをご紹介します。
材料はシンプル、味わいはしみじみ。
新玉ねぎの甘さに、豚肉の旨みが重なります。
大葉やバター、青のりなど、トッピングを替えてもOK。
蒸し時間 18〜20分
■材料（2人分）
新玉ねぎ（普通の玉ねぎでもOK）…1個
豚こま切れ肉…150g
ポン酢しょうゆ…適量
かつお節…適量
小ねぎ（小口切り）…適量
■作り方
1 玉ねぎは上部と根元に十字の切り込みを入れる。
2 せいろに耐熱容器を入れて1をのせ、まわりに豚肉を並べてふたをし、18分ほど蒸す（様子を見て調整する）。
3 火を止めてポン酢しょうゆをかけ、かつお節と小ねぎを散らす。
蒸す前
切り込みを入れた玉ねぎを真ん中に、まわりに豚肉を並べる。
■プロフィール
らむ……幼い頃から料理が好きで、結婚してからは義父母、夫婦、子供3人の7人家族の食事を担当する。
2022年頃に知人から教えてもらったことがきっかけでせいろ料理の虜に。Instagramで毎日のせいろ蒸しレシピを紹介し始めたところ、ごはんにぴったりのレパートリー豊かなメニューと、その簡単さ、おいしさが大きな話題となり、フォロワー数は18万人を超える。現在は長男、長女が巣立ち、家族5人暮らし。レンジも炊飯器もない家で、毎日せいろ蒸し暮らしを満喫している。
レシピ考案／らむ
撮影／内山めぐみ
※本記事はらむ著の書籍『ズボラなせいろ蒸し ごはんのおかずだけ！』（ワニブックス）から一部抜粋・編集しました。