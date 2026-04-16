「同じケアなのに差が出る」肌がきれいに見える人がやっている３つの習慣
周りと同じようにスキンケアしていても、「なぜか私の肌はきれいに見えない」と感じることありませんか？その差は美容法にあるのではなく、日々の“ちょっとしたやり方”にあるかもしれません。
洗顔後すぐに“何もつけない時間”をつくらない
肌がきれいに見える人は、洗顔後すぐに保湿に入っています。目安は30秒以内。タオルで水分を軽く押さえたら、そのまま化粧水へ。ここで時間を空けないだけで、乾燥によるくすみを防ぎやすくなります。
ファンデーションを“全顔に均一に塗らない”
肌がきれいに見える人は、ファンデーションを顔全体に同じ量で塗りません。頬の中心だけしっかり整えて、フェイスラインや額は薄くのばす。この塗り分けだけで、厚みが消えて自然なツヤが出ます。
逆に、全体に均一に塗ると、のっぺりして光がきれいに反射せず、結果的にくすんで見えやすくなります。
チークを“黒目の下だけ”に入れない
血色感の入れ方も差が出るポイントです。きれいに見える人は、チークを黒目の下だけで終わらせず、黒目の外側あたりから頬骨に沿ってふんわり広げることで顔全体に自然な血色を出しています。
一方で、内側だけに色が集まると、顔の外側が沈んで見えやすくなり、くすみ印象につながりやすいのです。
肌がきれいに見えるかどうかは日々のやり方で変わるもの。洗顔後の動き、ファンデの塗り方、チークの入れ方。どれもすぐ変えられることばかりです。もし違和感があるなら、“やり方”を少しだけ見直してみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼若作りにしか見えない人と、自然に若見えする人。その差は“更新の仕方”です