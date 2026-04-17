この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【9割が知らない】画像から一瞬で名前を検索する裏ワザ | Googleレンズ活用2」と題した動画を公開。道端で見かけた花や気になるキャラクターなど、名前がわからないものをスマートフォンのカメラで写すだけで簡単に検索できる「Googleレンズ」の活用法を紹介した。

ひらい先生はまず、Googleレンズの起動方法について解説。Googleレンズのアプリを直接立ち上げる方法のほか、スマートフォンの標準カメラアプリからも利用できると説明した。カメラを起動した際に画面の左下に表示される専用のマークをタップすると、Googleレンズの機能に切り替わるという。

Googleレンズが起動すると、画面中央のシャッターボタンが虫眼鏡のマークに変わる。この状態で名前を知りたい対象物にカメラを向け、シャッターボタンを押すだけで、写っているものの名前や関連情報を瞬時に検索できると、ひらい氏はその仕組みを説明した。

動画では「わからないお花の名前とか、このキャラクターなんだっけ、というのを検索することができる」と具体的な活用シーンを提示。実際にぬいぐるみにカメラを向けて名前を検索するデモンストレーションを行い、その手軽さと精度を実証した。

日常生活で「これ、なんだっけ？」と感じる場面は意外と多い。このGoogleレンズを使えば、そんな小さな疑問をその場で手軽に解決できるだろう。この便利な機能を活用して、日々のモヤモヤを解消してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

Googleレンズの起動方法
00:06

カメラアプリからGoogleレンズを起動するには？
00:28

Googleレンズの基本的な使い方
00:40

どんな時に使える？活用シーンを紹介
00:48

【実演】ぬいぐるみの名前を検索してみる

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