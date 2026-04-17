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「この花なんだっけ？」はもう不要！意外と知らない、写真からモノの名前を一瞬で調べる裏ワザ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【9割が知らない】画像から一瞬で名前を検索する裏ワザ | Googleレンズ活用2」と題した動画を公開。道端で見かけた花や気になるキャラクターなど、名前がわからないものをスマートフォンのカメラで写すだけで簡単に検索できる「Googleレンズ」の活用法を紹介した。



ひらい先生はまず、Googleレンズの起動方法について解説。Googleレンズのアプリを直接立ち上げる方法のほか、スマートフォンの標準カメラアプリからも利用できると説明した。カメラを起動した際に画面の左下に表示される専用のマークをタップすると、Googleレンズの機能に切り替わるという。



Googleレンズが起動すると、画面中央のシャッターボタンが虫眼鏡のマークに変わる。この状態で名前を知りたい対象物にカメラを向け、シャッターボタンを押すだけで、写っているものの名前や関連情報を瞬時に検索できると、ひらい氏はその仕組みを説明した。



動画では「わからないお花の名前とか、このキャラクターなんだっけ、というのを検索することができる」と具体的な活用シーンを提示。実際にぬいぐるみにカメラを向けて名前を検索するデモンストレーションを行い、その手軽さと精度を実証した。



日常生活で「これ、なんだっけ？」と感じる場面は意外と多い。このGoogleレンズを使えば、そんな小さな疑問をその場で手軽に解決できるだろう。この便利な機能を活用して、日々のモヤモヤを解消してみてはいかがだろうか。