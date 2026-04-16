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銀座の最上階で味わう至福のひととき。「出汁の旨味がたまらない」絶品焼きおにぎりランチ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が「【銀座ランチ】銀座のビルの最上階で味わう信州の味 軽く食べたい日は焼きおにぎり茶漬けが正解」と題した動画を公開しました。動画では、銀座のビルの最上階にあるモダンでお洒落な空間でいただく、前菜付きのお茶漬けランチを紹介しています。



訪れたのは、歌舞伎座のすぐそばにある「CURA GINZA」の最上階に位置する「小布施 寄り付き料理 蔵部 銀座」。銀座を一望できる開放感あふれる店内は、黒を基調とした和モダンな内装が広がり、オープンキッチンのライブ感も楽しめます。



「今日は軽めのランチ気分」という日に選んだのは、「信州鶏ときのこの焼きおにぎり（1,540円）」。メインの前に提供される3種類の前菜には、信州地鶏「真田丸」のむね肉のたたきサラダや、じゃがいもの黒味噌ごま和え、信州の高野豆腐とカブが並び、信州の恵みを存分に感じさせます。



主役の焼きおにぎり茶漬けは、香ばしい炊き込みご飯に熱々の出汁をたっぷりとかけていただきます。動画内でも「出汁の旨味がたまらない」と絶賛し、わさびを溶かしながら堪能する様子が収められています。さらに、粘り気の強い「特製とろろご飯（1,870円）」も紹介されており、こちらもやみつきになる一品のようです。



広々とした席で銀座の喧騒を忘れさせてくれる至福のランチタイム。銀座での食事処に迷った際の心強い味方として、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。