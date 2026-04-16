3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月13日（月）の放送では、同日に第2回が放送された自身の冠バラエティ番組「テレビ×ミセス」（TBS系）について、収録の裏話や初回放送の反響を語り合いました。

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗

📣次回のお知らせ👀

4/13(月)よる9時から✨



ミセスが全国を巡り、

学校や職場に眠る“スターの原石”を発掘する新企画✨

名門女子高に潜入し「自慢の友達」を探し出せ！



巨大急須を使った

「グリーンアップルティーチャレンジ」🫖

M!LK塩が前回対決のリベンジ参戦！… pic.twitter.com/HfRX7zvuTF https://t.co/HfRX7zvuTF — TBS公式【テレビ×ミセス】❎毎週月曜よる9時放送📺 (@tbsTV_MGA) April 6, 2026 https://twitter.com/tbsTV_MGA/status/2041138864782234008?ref_src=twsrc%5Etfw

――Mrs. GREEN APPLEの冠番組「テレビ×ミセス」（月曜20:55〜）の第2回目がTBS系で4月13日に放送されました。M!LK・塩粼太智さん、ダイアン・津田篤宏さん、あばれる君をスタジオゲストに迎え、白熱のゲーム対決を繰り広げました。「テレビ×ミセス」は、メンバーの3人がMCを担当。さまざまな人やモノと本気でコラボレーションするバラエティーです。今回のスタジオゲスト塩粼さん、津田さん、あばれる君は、渋谷凪咲さんと一緒に、ミセスとゲームで対決！「グリーンアップルティーチャレンジ」では、“巨大な急須”をあやつる超難関ミッションに挑戦。さらに、平衡感覚を失った状態でランウェイを駆け抜ける新ゲーム「ぐるぐるバットランウェイ」では、ミセスが再び粉まみれの危機に……!?大森：「テレビ×ミセス」の初回もすごく本当に、大変いろいろな方が観てくださって。若井：いや、本当に！大森：世界トレンド1位になったりとかね、びっくりしましたけども。そのスペシャルアンコールが先日、土曜日にあったみたいで。今日もまた2回目の放送がありましたけども！ いや〜楽しかったねー！若井：もうバラエティーやん！大森：バラエティーだったね！ M!LKの塩粼（太智）くん、本当に声が大きくてうるさいんだよね（笑）！藤澤：塩粼くん、すごいね！若井：ゼロ距離・塩粼、うるさいのよ！（笑）大森・藤澤：（笑）。若井：ワーワーワーワー！ って。藤澤：ずっと叫んでいるからね！大森：本当にありがたいよね。また来週もお楽しみに！



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