「シャフトのチョイスがいい」年間女王候補・菅楓華の14本に専門家が太鼓判！【女子プロセッティング】
今年も国内女子ツアーは激しい戦いが繰り広げられている。そんな彼女たちが、どのようなギアを使っているのか。クラブフィッターの吉川仁氏にポイントを解説してもらった。
【菅楓華のクラブセッティング】UTの打痕は見事に一点集中！ ちょい立ちロフトのアイアンも“いい顔”
◇ ◇ ◇菅楓華は、フェアウェイウッドをダンロップ『スリクソン ZX MkII』から『ZXi』に変更しただけで、他のクラブは去年と変わらずそのまま。「台湾ホンハイレディース」で優勝するなど、今季も安定感抜群のプレーを見せているが、一体そのポイントはどこなのか？「シャフトのチョイスがいいですね。ドライバーはロフト9度で、ヘッド自体も少しつかまりづらいモデルですが、三菱ケミカルの『テンセイプロブルー1K』は楽につかまって球も上がるシャフトなので、風の中でも強い球で飛ばせると思います」また、UTのシャフトチョイスについて、アマチュアの参考になる点を教えてくれた。「ドライバーで50g台のシャフトを使う人であれば、菅選手のようにUTは70g台がオススメです。UTはさまざまな重量帯が売られていますが、ある程度重さがないとヘッドが地面に届かずボールの上を叩くことになってしまいます。総重量でいえば360〜370gくらいでしょうか。もちろん、アイアンの重量に近いシャフトを入れても打てると思いますが、さまざまなライから打つことが多いUTは“飛び”と“安定”のバランスを考えると、70gがベストな選択だと思いますね」アイアンは売り上げランキングでも常に上位に立つ『スリクソン ZXi5』に日本シャフトの『N.S.PRO 850GH neo S』を組み合わせている。「このアイアンは悪いところがないと思います。少しロフトの立ったモデルは、飛ぶのはいいけどグリーンで止まらないというイメージがあると思いますが、これはバランスが取れています。顔も良くて、ラインを出しやすいですね。『neo』とつくシャフトは結構しっかりしているので、叩いていける。アイアンに関してはドライバーと違ってシャフトに助けてもらうのではなく、自分でコントロールしたいという印象を受けますね」前週の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」では予選落ちを喫したが、それ以前の5試合では優勝含めすべてトップ10入りしている。今季の年間女王候補筆頭である菅のプレーに今後も注目だ。【菅楓華のセッティング】1W：スリクソンZXi TR（9度／テンセイプロブルー1K 50S）3W：スリクソンZXi（15度／テンセイプロブルー1K 50S）3〜5U：スリクソンZXi（19・22・25度／テンセイプロ1Kハイブリッド 70S）6I〜PW：スリクソンZXi 5（N.S.PRO 850GH neo S） 48・54・58度：クリーブランドRTZ（N.S.PRO 850GH neo S）PT：オデッセイ トライビーム#2BALL：スリクソン ZスターXV■解説:：吉川 仁よしかわ・じん／「4plus Fitting Labo & Golf Salon」主宰。スイングとギアの両面に精通し、「ギアーズ」や「トラックマン」を駆使して、悩めるゴルファーのギア選びをサポートする。◇ ◇ ◇最新ドライバーがたくさん出すぎてどれを選べばいいか悩む！ そんな人は関連記事『 最新ドライバーは【ストレート】【セミアーク】【アーク】の3つの開閉度合で選べ！』で悩みを解決
<ゴルフ情報ALBA.Net>
年間女王候補筆頭！ 菅楓華の14本を激写
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