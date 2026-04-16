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高木豊の体が「癒着剥がし」で激変!?日本人にガニ股が多い理由を関節ケアの第一人者が解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」にて「【関節が曲がってる!?】首の痛みの原因は癒着だった!?首の中に“岩”のような塊【高木豊さん】」と題した動画を公開した。元プロ野球選手の高木豊氏をゲストに迎え、膝や肩、首の不調の原因が関節の「癒着」と「ズレ」にあることを明らかにした。



角田氏はまず、高木氏の左膝に注目。「腸脛靭帯という大きい靭帯が関節のところで癒着している」と指摘し、これが膝のねじれを阻害し痛みを引き起こしていると説明した。施術により癒着を剥がす「ゴリッ」という音が響くと、高木氏は痛みが消えたことに驚きの表情を見せた。また、日本人はDNAや正座などの文化背景から「ガニ股」になりやすい傾向があり、これが軟骨の削れにつながるという興味深い見解も語られた。



続いて、肩の施術へと移る。高木氏が脱力しているにもかかわらず筋張っている状態を、角田氏は癒着だと指摘。関節が不安定で、筋張っていないと外れてしまうため防衛本能で固まっているのだという。関節を正しい位置にはめ込み、筋膜の隙間に指を入れてシールを剥がすように癒着を取ることで、可動域が劇的に改善する様子が収められている。



さらに、首の施術では現代人特有の悩みであるストレートネックの弊害について解説。首のカーブが失われると頭の重みをスプリングのように逃がせず、椎間板に強いストレスがかかり頸椎の障害が起きやすい環境ができるという。また、首の筋肉が固まることで自律神経が興奮状態になり、「呼吸が浅くなる」といった全身への悪影響も指摘された。



動画を通して、身体の痛みや不調の多くが、日常の動作や姿勢のクセによって生じた「癒着」と「ズレ」に起因することが示された。痛みをごまかさず根本的な関節の環境を整えることが、長く健康な体を保つための鍵となるだろう。