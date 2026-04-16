良血馬のオークス参戦に、ＳＮＳ上では早くもエールが飛び交っている。

桜花賞で５着だったアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が、次走はオークス・Ｇ１（５月２４日、東京）に向けて調整することが判明。キャロットクラブが１５日、ホームページで発表したもので、今後は一端、放牧へ出て同レースへ向けて準備を進める予定だ。

同馬は桜花賞で直線追い込むも５着に敗れたが、オークスの優先出走権を獲得した。母シンハライトは２０１６年のオークスを勝っており、母子での樫制覇が期待される。

良血馬のＧ１挑戦に、ネット上では「これオークスでスターアニスとアランカールがどっこいどっこいなオッズになる気がしなくもないぞ…」「樫の女王はお前だ アランカールと今から言っておきます」「アニたん＆弘平さんコンビ、すっかりハマってるのだが だけどオークスは、アランカールさん本命は譲れない人間」「アランカール ご加護があらん事を 決め打ち」「東京で見たいから次はアランカール軸かなあ〜うーむ」「輸送が控えてるだけに馬体重は増えて戻ってきてほしいです」などのコメントが寄せられている。