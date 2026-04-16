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ガーコちゃんねるが「S&P500が史上最高値更新！終戦前なのに、なぜ？」と題した動画を公開した。資産運用アドバイザーのガーコ氏が、有事の最中に米国株式市場が史上最高値を更新している背景と、現在の市場環境における投資戦略を過去のデータに基づいて解説した。



動画ではまず、S&P500やNASDAQ100、全世界株式（オルカン）が最高値を更新している要因として、テクノロジー株の牽引を挙げた。テスラの新しいAIチップの進捗報告や、巨大テック7社であるマグニフィセント7の急反発が市場を引っ張っていると分析。また、中東情勢についてトランプ大統領が「戦闘は終了間近だ」と発言した影響もあり、市場がインフレ懸念などを飲み込んで歴史的な反発を見せたと説明した。加えて、ゴールドマン・サックスやJPモルガンなど米国金融機関の決算が絶好調であり、アメリカ経済の堅調さが示されている点にも触れている。



続いて、最高値での購入に対する不安に対し、JPモルガンやカナダのRBCの過去データを提示した。JPモルガンの調査によると、過去55年間において、最高値で購入した場合とそうでない場合とで1年後のリターンはほぼ変わらず、むしろ最高値で購入した方がわずかに良い実績を残しているという。さらにガーコ氏は、株価が「EPS（1株当たり利益）×PER」で構成されていると解説。有事によって一時的にPERが低下しても、巨大テック企業のEPSは成長し続けているため、市場心理が落ち着けば株価は回復すると語った。



最後にガーコ氏は、投資の世界における「Time in the market（市場に居続ける時間）」の重要性を強調。「タイミングを計ると、永遠に買えない」と警鐘を鳴らした。株価の変動に一喜一憂せず、淡々と積立投資を継続して市場に留まり続ける姿勢が、長期的な資産形成の鍵であると結論づけている。