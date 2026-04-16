日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーン第3弾として、4月22日から4週間限定で「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を250円引きの特別価格490円（以下、税込み、通常価格740円〜）で販売。期間中は、2種類の新しい期間限定ソース「塩レモンタルタルソース」と「コク旨（うま）焼肉ソース」も登場します。

【画像】わわっ、キャラがいっぱい…！ コチラがサンリオキャラクターズ限定パッケージです！ かわいすぎる！！（7枚）

「塩レモンタルタルソース」は、さっぱりとしたレモンの風味にガーリックのうまみを加え、塩味がアクセントになったコクのある味わいのタルタルソース。隠し味にオニオンパウダーを加え、深みのある味わいに仕上げています。

「コク旨焼肉ソース」は、しょうゆとニンニク、ショウガの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソース。ごま油の華やかな風味とコチュジャンがの味わいがうまみを引き出し、食欲をそそります。

ソースは、定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」を含めた全4種類から好みの3つを選べます。なお、追加のソースは1個50円〜で単品購入でき、「マックフライポテト」など、ほかの商品と合わせても楽しめます。

また、本キャンペーンでは、サンリオ（東京都品川区）の「サンリオキャラクターズ」とコラボ。「チキンマックナゲット15ピース」は、人気キャラクター「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」などが描かれた数量限定パッケージで提供されます。

限定パッケージにはARコンテンツも用意されています。パッケージ後方に印字された二次元コードをスマホで読み取ると、オリジナルデザインの着せ替えをしたハローキティが画面上に現れ、一緒に写真撮影を楽しめます。

「チキンマックナゲット15ピース」の特別価格は、5月19日まで。2種の限定ソースは5月中旬（予定）まで。どちらも全国の店舗（一部店舗を除く）で実施、販売されます。期間限定ソースはなくなり次第終了となります。

4月21日からは、俳優の堺雅人さんが「Mr.トクニナルド」の赤い衣装に身を包んで出演する新テレビCMが、全国（一部地域を除く）で放送開始します。

さらに、1000円分の「マックカード」が当たるキャンペーンが、同社の公式「X」アカウントで実施されます。

