俳優岡田将生（36）が15日、都内でTBS系主演ドラマ「田鎖ブラザーズ」（17日放送開始、金曜午後10時）の「放送直前！スペシャルプレミアイベント」に登壇した。殺人事件の時効が廃止された2010年4月27日のわずか2日前に、時効成立となった両親殺害事件の犯人を追うため、警察官になった兄弟の物語。岡田は刑事の主人公・田鎖真を演じる。

検視官の弟・稔役の染谷将太（33）とは6度目の共演。岡田の熱烈オファーで染谷の出演が決まった。「兄弟が止まってしまった時間から動き出す姿を描くドラマ。染谷くんと兄弟感をものすごく出せたんじゃないかな」。トークコーナーでは、リラックス習慣がないという岡田に染谷が「いいお香をプレゼントしますよ」とアシストするなど、息の合った様子を見せた。

また、2人の幼少期を演じた野田悠月（8）と金子拓真（5）も登場した。サプライズで似顔絵をプレゼントされ、岡田は「すごくうれしい」と見入った。染谷も「飾らせていただきます」と感激の様子で、「絵も今後ドラマの大事なキーになってるんで、うれしいです」と感謝した。

サスペンスだが、人と人との愛を描く。放送開始を目前に控え、岡田は「『田鎖ブラザーズ』は兄弟の話です。家族の話でもあります。すごく愛が込められているドラマになっていると思います。僕たち兄弟が、どのようにこの人生を歩んでいくのか、最後まで見届けていただけたらうれしい」とあいさつした。中条あやみ（29）井川遥（49）岸谷五朗（61）も出席した。【鎌田良美】