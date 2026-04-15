この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

北海道・札幌。グルメの宝庫として知られるこの街に、全国の朝食好きがこぞって集まる「伝説のホテル」があるのをご存知だろうか。



YouTubeチャンネル『毎秒旅行がしたいちゃんみお』のちゃんみおが、その驚愕の宿泊体験をレポート。視聴者からは「これは朝から贅沢すぎる」「札幌に行ったら絶対泊まりたい」と羨望の眼差しが向けられている。



■圧倒的な開放感！コスパ最強の客室



今回、ちゃんみお氏が訪れたのは「ベッセルイン札幌中島公園」。札幌駅から地下鉄でわずか2駅という好立地にありながら、都会の喧騒を忘れさせてくれる落ち着いた雰囲気が魅力だ。



宿泊した「スーペリアツイン」のお部屋は、1人では持て余すほどの広々とした空間。清潔感あふれるインテリアに、大きな窓から差し込む朝日が心地よい。「1万4500円（朝食付き）でこのクオリティは嬉しい」と、そのコスパの良さに太鼓判を押す。



■もはや「市場」？豪華すぎる朝食ビュッフェの衝撃



このホテルの最大の目玉は、なんといっても「朝食のおいしいホテルランキング」で全国第4位を受賞したこともある豪華ビュッフェだ。



会場に足を踏み入れると、そこには北海道の海の幸が並ぶ「海鮮コーナー」が。



いくら、甘エビ、カニ、ホタテが全部食べ放題！

自分好みに盛り付けられる「勝手丼」が作り放題！

ちゃんみお氏も、溢れんばかりにいくらを乗せた特製海鮮丼を作成。「臭みが全くなくて、想像以上に美味しい！」と大絶賛。さらに、目の前で焼いてくれる熱々の「ステーキ」や、北海道名物の「スープカレー」、3種類の「札幌ラーメン」まで揃うというから驚きだ。



■周辺グルメも見逃せない！初のジンギスカン体験も



ホテル周辺もグルメスポットが充実。ちゃんみお氏は近くの有名ジンギスカン店を訪れ、人生初のジンギスカンに挑戦。「1290円でこの満足度！」と、札幌の夜もしっかり堪能した様子だ。



■「宿泊者以外」も利用可能！



実はこの神朝食、宿泊していなくても大人3600円（宿泊者は2500円）で利用可能とのこと。札幌観光のスタートに、贅沢な「朝活」として取り入れるのもアリかもしれない。



この至福の宿泊記の全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。



【動画はこちら】 朝食でいくら食べ放題のホテルが美味すぎて信じられない！ベッセルイン札幌中島公園に宿泊！



いかがでしょうか？「ちゃんみお」さんの動画の楽しさと、ホテルの魅力が伝わるように構成してみました！