【漢字クイズ】「圖師」はなんて読む？ある職名がルーツにある名字です！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「圖師」はなんて読む？

「圖師」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、職名をルーツに持つひらがな2文字の名字です。 いったい、「圖師」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ずし／づし」でした！ 圖師とは、全国におよそ120人程しかいないという非常に希少な名字のこと。 この圖師という名字は、諸説ありますが、主に中世の国衙（こくが）で地図や帳簿（田図）を製作・管理した職人や臨時役人である「圖師（図師）」の職名が由来とされています。 他にも、先述した職務に従事した人々が、地名や役職を苗字としたことに由来するとされているケースもあるのだそうですよ。 みなさんは分かりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『名字由来net』

・『ネムディク名字検索』

ライター Ray WEB編集部