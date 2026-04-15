ホームセンタームサシなどを展開する三条市の『アークランズ』と、茨城県の『ジョイフル本田』が経営統合に合意したと発表しました。売上高で業界4位規模のホームセンター運営会社が誕生します。



アークランズは、2022年に「ビバホーム」の運営会社と合併して現在の社名となり、全国で141店舗のホームセンターを展開するほか、子会社がとんかつチェーン「かつや」などを運営しています。2026年2月期の売上高は3411億円でした。



ジョイフル本田は、関東を中心にホームセンター17店舗などを展開し、2025年6月期の売上高は1289億円でした。



経営統合により商品力の強化を図るほか、仕入れ価格の低減を目指すとしています。2社は新たに共同持ち株会社を設立し、2027年3月の上場を予定しています。