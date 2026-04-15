Image: 小暮ひさのり - Generated with GPT-Image AI生成によるイメージ画像

そんな角度からの予想もあるんだな！

毎年登場するiPhoneの新色。今年のやってくるはずのiPhone 18 Proは、｢バーガンディ｣｢ブラウン｣｢パープル｣の3色で検討しているという噂がありました。

…が、ここにきて新説。「ディープレッド」かもしれないという話が出てきたんです。

MacRumorsが中国の提供者から得た情報によると、iPhone 18 Proの新色は、真紅のディープレッドカラーである可能性が高いとのこと。

トップ画像はAIによるイメージですけど、以前展開されていた「(PRODUCT)RED（プロダクトレッド）」に近い真紅さですね。アルミボディでここまで原色寄りの赤はかなり目立つ端末になりそう！

噂の理由は意外なところに。まさかのAndroid勢の動向

では、なぜこの色が予想されたか？というところですね。

MacRumorsによれば、この色はすでにAndroidスマホメーカーによって試作されているとのこと。中国のリーカーもまた、Android陣営の次世代フラッグシップモデルで、この色を試していると主張しています。

そんな、ライバル機の動向でiPhoneの色が予想されるなんて…。

もう、どっちがオリジナルでどっちが真似っ子だかわからんって話だけど、不思議とiPhone新色と同系色のスマホが増えたりするから、完全に「ない」とは言えませんけどね。

一方、ただの真似っ子ではなく、その年のトレンドカラーの反映だという可能性もあります。その場合は似通った色になるってのも（特にフラッグシップは）、頷けるますね。

まぁ、色んな噂・可能性がありますが、実際は発表されてみないとわかりませんからね。

特にカラーの話は、これまでも発表直前まで二転三転していましたから、今はまだ「ほーん」くらいの感じで考えておきましょ！

Source: MacRumors, Weibo