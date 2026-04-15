なでしこJがアメリカを撃破! 浜野まいかが鋭い切り返しから決勝ゴール、狩野監督代行の新体制で初白星
[4.14 国際親善試合 日本 1-0 アメリカ ワシントン]
日本女子代表(なでしこジャパン)は現地時間14日、アメリカ・ワシントンで行われた国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦し、1-0で勝利した。前半26分にMF浜野まいかが個人技からゴールを決めた。
11日の初戦で敗れた日本は、カリフォルニアからワシントンに移動して第2戦に臨んだ。先発は9人変更し、DF南萌華とMF長野風花が引き続きスタメン入り。キャプテンマークはDF熊谷紗希が着けた。4-4-2の布陣で、GKは大熊茜、4バックは左からDF守屋都弥、南、熊谷、DF清水梨紗。2ボランチは長野とMF林穂之香。サイドハーフは左がMF千葉玲海菜、右が浜野。2トップはFW土方麻椰とFW田中美南が並んだ。
序盤から攻勢に出た日本は前半2分に決定機。守屋が左サイドからクロスを上げると、ファーサイドの浜野が左足シュートを放つ。だが、GK正面に収まった。対するアメリカは主力を名を連ねた初戦からスタメン全員を変更。15分には右サイドを崩して日本の陣地に入り込む。混戦からFWエマ・シアーズに左足シュートを打たれるも、林が体を張ったブロックでゴールを守った。
日本は前半26分に先制点を奪う。中盤で熊谷が奪ってカウンター。田中のボールキープから長野がつなぎ、土方がパスを出す。ボールを収めた浜野がPA右で1対1を仕掛け、切り返して左足シュート。ニアサイド上に突き刺し、1-0とリードを奪った。
前半を1-0で折り返した日本は、ハーフタイムに2枚替え。土方と守屋を下げ、MF松窪真心とDF北川ひかるが入った。後半はアメリカの攻撃を未然に防ぎつつ、浜野や田中を起点に追加点を狙う。後半14分には浜野と千葉に代え、MF藤野あおばとDF山本柚月を投入した。
後半19分、日本が決定機を作る。左サイドの連係から松窪が突破。ドリブルでPA内に入り込むと、切り返して深い位置まで入り込む。左足シュートは惜しくも相手GKにセーブされた。23分には田中と長野に代え、FW植木理子とMF宮澤ひなたが出場した。
アメリカも後半途中から背番号10MFリンジー・ヒープスら主力が出場し、攻勢を強めていく。日本はピンチの場面が増えていくが、全員守備で切り抜けていった。後半34分には林と清水を代え、MF谷川萌々子とMF長谷川唯を投入。3-5-2に布陣を変えた。
アメリカの攻撃をしのいだ日本が1-0で勝利。狩野倫久監督代行の新体制で初白星を飾った。
日本女子代表(なでしこジャパン)は現地時間14日、アメリカ・ワシントンで行われた国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦し、1-0で勝利した。前半26分にMF浜野まいかが個人技からゴールを決めた。
11日の初戦で敗れた日本は、カリフォルニアからワシントンに移動して第2戦に臨んだ。先発は9人変更し、DF南萌華とMF長野風花が引き続きスタメン入り。キャプテンマークはDF熊谷紗希が着けた。4-4-2の布陣で、GKは大熊茜、4バックは左からDF守屋都弥、南、熊谷、DF清水梨紗。2ボランチは長野とMF林穂之香。サイドハーフは左がMF千葉玲海菜、右が浜野。2トップはFW土方麻椰とFW田中美南が並んだ。
日本は前半26分に先制点を奪う。中盤で熊谷が奪ってカウンター。田中のボールキープから長野がつなぎ、土方がパスを出す。ボールを収めた浜野がPA右で1対1を仕掛け、切り返して左足シュート。ニアサイド上に突き刺し、1-0とリードを奪った。
前半を1-0で折り返した日本は、ハーフタイムに2枚替え。土方と守屋を下げ、MF松窪真心とDF北川ひかるが入った。後半はアメリカの攻撃を未然に防ぎつつ、浜野や田中を起点に追加点を狙う。後半14分には浜野と千葉に代え、MF藤野あおばとDF山本柚月を投入した。
後半19分、日本が決定機を作る。左サイドの連係から松窪が突破。ドリブルでPA内に入り込むと、切り返して深い位置まで入り込む。左足シュートは惜しくも相手GKにセーブされた。23分には田中と長野に代え、FW植木理子とMF宮澤ひなたが出場した。
アメリカも後半途中から背番号10MFリンジー・ヒープスら主力が出場し、攻勢を強めていく。日本はピンチの場面が増えていくが、全員守備で切り抜けていった。後半34分には林と清水を代え、MF谷川萌々子とMF長谷川唯を投入。3-5-2に布陣を変えた。
アメリカの攻撃をしのいだ日本が1-0で勝利。狩野倫久監督代行の新体制で初白星を飾った。
[速報]なでしこジャパン先制!— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) April 15, 2026
なでしこジャパンvsアメリカ-第2戦-
ABEMAで無料生中継
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前半27分 土方麻椰のパスから
浜野まいかがカットインし左足一閃!
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4月はアベマでなでしこアメリカ3連戦
4/12,15,18の3試合を無料生中継!!