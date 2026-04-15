開催：2026.4.15

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 7 - 6 [ロッキーズ]

MLBの試合が15日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとロッキーズが対戦した。

アストロズの先発投手はコルトン・ゴードン、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。

1回表、3番 ハンター・グッドマン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 HOU 0-1 COL

2回表、9番 ジェイコブ・マッカーシー 初球を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでロッキーズ得点 HOU 0-3 COL

2回裏、5番 クリスチャン・ウォーカー 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-3 COL

3回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 3-3 COL、5番 クリスチャン・ウォーカー 初球を打ってサードゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでアストロズ得点 HOU 4-3 COL、6番 キャメロン・スミス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 5-3 COL、7番 ジョーイ・ロパフィド 5球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドがエラーでアストロズ得点 HOU 6-3 COL、9番 クリスチャン・バスケス 5球目を打ってショートへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 7-3 COL

4回表、7番 ジョーダン・ベック 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 HOU 7-4 COL

5回表、3番 ハンター・グッドマン 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 HOU 7-5 COL

8回表、9番 トロイ・ジョンストン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 HOU 7-6 COL

試合は7対6でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのアラン・ブルボーで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はロッキーズのマイケル・ロレンゼンで、ここまで1勝2敗0S。アストロズのデロスサントスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでアストロズは7勝11敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方ロッキーズは6勝11敗で7.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 13:32:28 更新