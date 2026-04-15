第２子妊娠中･西野未姫、ピンク尽くしの27歳バースデー
元AKB48・タレントの西野未姫が13日、オフィシャルブログを更新。友人たちに祝福された誕生日会の様子を公開した。
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。
また、2024年10月17日に第１子となる長女・にこりちゃんを出産し、2026年１月４日に第２子妊娠を報告。２月６日に自身のYouTubeチャンネルにて第２子の性別を男の子と発表している。
４月４日に27歳の誕生日を迎えた西野。この日、ブログを更新すると「お友達がお誕生日会してくれた時の写真」とつづり、「Happy Birthday」のガーランドや数字のバルーン「27」、ハート型の風船などが飾られ、部屋全体がピンクや白を基調とした華やかで温かな祝福ムードに包まれている中、ピンクのティアラをのせ、淡いピンクのトップスを身にまとった西野が笑顔でハートの形をしたバースデーケーキを手にする姿を公開。
「ママになっても定期的に遊んでくれるお友達がいる事に感謝」と喜びと感謝の思いをつづり、笑顔とピースサインがあふれ、にぎやかで仲の良さが伝わる友人たちとの集合ショットとともに「お祝いしてくれてありがとう」と感謝の言葉も添え、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お誕生日お祝いして頂いて幸せですね」「ピンクのお洋服にハートのピンクのケーキが可愛らしくて未姫ちゃんも嬉しそう」などの声が寄せられている。
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。
また、2024年10月17日に第１子となる長女・にこりちゃんを出産し、2026年１月４日に第２子妊娠を報告。２月６日に自身のYouTubeチャンネルにて第２子の性別を男の子と発表している。
「ママになっても定期的に遊んでくれるお友達がいる事に感謝」と喜びと感謝の思いをつづり、笑顔とピースサインがあふれ、にぎやかで仲の良さが伝わる友人たちとの集合ショットとともに「お祝いしてくれてありがとう」と感謝の言葉も添え、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お誕生日お祝いして頂いて幸せですね」「ピンクのお洋服にハートのピンクのケーキが可愛らしくて未姫ちゃんも嬉しそう」などの声が寄せられている。