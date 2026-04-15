『お文具といっしょ』エンジェル姿ぬいぐるみがナムコのクレーンゲームに登場!
バンダイナムコエクスペリエンスは、『お文具といっしょ』のぬいぐるみ「お文具といっしょ エンジェルぬいぐるみ」を、4月17日 より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」限定で順次展開する。
『お文具といっしょ』は、“なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる” キャラクターシリーズ。2025年にはWEBアニメの累計再生数が3億回を超えている。
「お文具といっしょ エンジェルぬいぐるみ」は、“お文具さん”たちの、天使の輪をつけたエンジェル姿のぬいぐるみ。背中についたカラフルな天使の羽も注目のポイントだ。ラインアップ(全6種)は、お文具さん ／ プリンさん ／ ゼリーさん ／ 名も無き者 ／ 猫さん ／ 子猫さん。サイズは、最大サイズ17cm(猫さん)。
(C)お文具／講談社 ©Bandai Namco Experience Inc.
『お文具といっしょ』は、“なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる” キャラクターシリーズ。2025年にはWEBアニメの累計再生数が3億回を超えている。
(C)お文具／講談社 ©Bandai Namco Experience Inc.