5月15日よりWOWOWで放送・配信される連続ドラマW-30『ドラフトキング －BORDER LINE－』のポスタービジュアルと予告映像第2弾が公開された。

参考：『ドラフトキング －BORDER LINE－』特報映像公開 三浦貴大、木戸大聖、佐藤寛太ら出演

『グランドジャンプ』にて連載中のクロマツテツロウによる同名の野球漫画を原作とする本作は、プロ野球チームの凄腕スカウトを主人公とし、華やかなスポーツの裏側で繰り広げられるスカウトたちの活躍を描いた熱きスポーツビジネスエンターテインメントの第2章。

前作では、一見、独善的で毒舌家のプロ野球球団「横浜ベイゴールズ」のスカウト・郷原眼力が、並外れた“眼”を武器に、全国に埋もれた選手たちの人生に寄り添い、彼らの葛藤や苦悩を分かち合う姿が描かれた。

主人公の郷原を前作に引き続きムロツヨシが演じる。さらに、若手ながらも熱意に満ち溢れ、シーズン1では郷原と行動を共にする中で成長を遂げた元・プロ選手のスカウト・神木良輔役を、こちらも前作に引き続き宮沢氷魚が務める。そのほか、三浦貴大、片岡鶴太郎、藤田智大、武田航平、宮内ひとみ、木戸大聖、佐藤寛太、宇梶剛士、田中要次、仙道敦子、木村達成らが共演に名を連ねた。

公開されたポスタービジュアルには、横浜スタジアムを背に、 郷原（ムロツヨシ）と若手ながらも担当選手の初指名に励む神木良輔（宮沢氷魚）が写し出されている。そして、郷原と神木が所属するスカウト部の部長・下辺陸夫（でんでん）神木のよき相談相手で頼れる存在の大津良介（上地雄輔）、“ハブ”の異名を持つ郷原のライバルであり、天敵でもある凄腕ベテランスカウト・毒島竜二（伊武雅刀）、郷原の新たな宿敵として今作から登場する中溝聖治（三浦貴大）、さらに選手として、天才高校生投手として注目を集める北畠翔（木戸大聖）、天性の身体能力を誇る外野手・柳川大也（佐藤寛太）らも顔を覗かせている。

あわせて公開された予告映像第2弾では、“ボーダーライン”に立つ選手たちと、スカウトたちの熱き戦いが描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）