KARINA（aespa）が大阪で桜を満喫する様子を自身のInstagramに公開している。

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aespaは初のドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』を開催中。4月11日、12日には京セラドーム大阪にてライブを行なっている。

KARINAは、大阪市北区にある南天満公園に咲く桜の花をバックに、ウエストギャザーのローズプリントドレスを着た色気の漂うショットを数多く投稿している。

コメントには「桜も霞むほどの美しさ、カリナ様最強です」「日本でカリナ様が普通に歩いてたのが無理。。泣ける。。」「天満橋やんんん」といった声が集まっている。

aespaは4月25日、26日に東京ドーム公演を開催。新曲の「ATTITUDE」が、TVアニメ『キルアオ』（テレビ東京系）のオープニングテーマに起用されている。

（文＝リアルサウンド編集部）