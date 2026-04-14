◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１４日・甲子園）

巨人が甲子園で阪神に競り勝って連敗を止めた。先発の則本昂大投手が６回を２安打無失点の力投。楽天時代から甲子園ではプロ１７イニング連続無失点と数字を伸ばしたが、７回に中継ぎ陣が踏ん張れず３失点で逆転され移籍後初白星が消えた。それでも、打線は８回に大城卓三捕手の２号ソロで同点に追いつくと、土壇場９回に松本剛が値千金の左前勝ち越し打を放ち再逆転。ライバルの猛虎に執念で競り勝ち、貯金を再び１とした。

先手を取ったのは巨人だった。阪神の先発・才木は前回７日のヤクルト戦で８回を投げ、セ・リーグ記録に並ぶ１６奪三振をマークしたばかり。それでも２回、先頭のダルベックが強いゴロを放つと、ショートの木浪がファンブルして一塁へも悪送球。エラーで出塁すると、キャベッジが安打で続いて一、二塁とした。ここで大城の打球を、セカンドの中野が後ろにそらした（記録は安打）。「チャンスだったので次につなぐ意識で打席に入りました。良い結果になって良かったです」という一打で、先取点を奪った。なおも一、三塁から、増田陸が左翼フェンス直撃の適時二塁打を放って２点目を追加した。

巨人の先発・則本は初回、近本に中前へ抜けようかという当たりを打たれたが、セカンドの浦田が見事なダイビングキャッチ。ピンチの芽を摘むと、続く中野も二ゴロに。森下は空振り三振に仕留めて３者凡退でスタートした。

則本は楽天時代、２０１４年６月２１日の交流戦に先発として甲子園初登板。見事な完封勝利を飾るなど、聖地で過去３登板、計１１イニングで無失点と抑えてきた。先発予定だった９日の広島戦（マツダ）が雨天中止となり、中１１日が空いての先発となったが、影響を感じさせない順調な立ち上がりを見せた。

則本は２回に２死から四球と安打で一、二塁のピンチを招いたが、坂本の三ゴロをサードのダルベックが一塁へ悪送球。それを見た木浪が一気にホームを狙ったが、ファーストの増田陸が素早く本塁へ送球し、間一髪タッチアウトに仕留めた。

則本は３〜５回まで、３イニング連続でテンポよく３者凡退。６回も２死から安打を許したが、ここで３番・森下と真っ向から力勝負を挑み、最後は外角低めの直球で見逃し三振にねじ伏せ、右こぶしを握りながら雄たけびをあげた。則本は結局、６回を２安打無失点の好投。プロ入り後、楽天時代を含め甲子園で計４試合で１７イニング無失点と、聖地で抜群の安定感を見せた。

巨人打線は才木に対し、４＆５回と連打で１死一、三塁の好機を作ったが、後続が凡退して無得点。なかなか３点目を奪うことができなかった。

巨人は２−０の７回から、継投に入った。だが、２番手・北浦が連打で無死一、三塁とされると１死後、前川に右前適時打を浴び１点差に迫られた。ここで３番手・田中瑛斗にスイッチしたが、２死二、三塁となってから代打・高寺の打ち取った飛球が、中前へポトリと落ち、一気に逆転を許した。

それでも巨人打線も意地を見せた。８回に大城が猛打賞となる２号ソロを右翼席へ放り込み、同点に追いついた。９回には１死から代打・坂本勇人の安打をきっかけに好機を作り、最後は２死二塁から松本剛が左前へ勝ち越し打。「やっとジャイアンツの一員になれたかなと思います」という移籍後初Ｖ打を放った。９回裏は、マルティネスが阪神の反撃をかわして無失点で締めて連敗をストップ。阪神との今季対戦成績を２勝２敗の五分に戻した。