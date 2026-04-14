【壱角家】ライス食べ放題無料がGWまで続く！家系ラーメン注文なら海苔2枚プラスも《5月6日まで》

横浜家系ラーメンの壱角家は、2026年4月14日から5月6日までの期間限定で「壱角家 【無限ライス】物価高騰応援フェア」を開催中です（一部店舗を除く）。

全時間帯で実施

期間中、店内飲食で麺類を注文した人に限り、ライス食べ放題が無料になります。

家系ラーメンを注文した場合はさらに海苔2枚も追加となるので、横浜家系ラーメンとライスの組み合わせ「家系めし」を気軽に楽しむことができます。

全時間帯が対象ですが、品切れ、またはラストオーダー間際の場合は注文できないことがあります。

なお、以下店舗では未実施となります。

壱角家 アリオ西新井店、アリオ柏店、イオンモール八千代緑が丘店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、ステラタウンイトーヨーカドー大宮宮原店、プレナ幕張店、イトーヨーカドー幕張店、神宮球場店、成田空港店、春日部店、裾野店、駒込店、浦安店、弘前店、伊豆修善寺店、東神奈川店、東久留米店、下北沢店、葛西店、流山店、京急鶴見店、宇多津店、松戸店、藤岡店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、学芸大学店

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部