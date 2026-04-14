Spotifyが、国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』とのパートナーシップを記念して、日本の無料および有料会員を対象とした新体験「Fast Track」を本日4月14日より期間限定で公開した。

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本体験は、1日1回30～90秒で楽しめるスピード感のある楽曲当てチャレンジ。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のエントリー作品の中から毎日新しいチャレンジが出題され、ユーザーは楽曲の8秒間を聴いて3択の中から正しいアーティストを選択する。

正誤と回答速度によってスコアが決まり、全10ラウンドのチャレンジを終えると、パーソナライズされたスコアカードと出題楽曲の元プレイリストである『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』エントリー作品を集めた公式プレイリスト『museum 2026』へのリンクを受け取ることができる。

結果はSNSでシェアして友人に勝負を挑むことも可能で、本体験を通じて聴くだけではない新たな出会いや発見、音楽の楽しさを届けると共に、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』をより盛り上げるものとなっている。

■スポティファイジャパン株式会社 代表取締役 トニー・エリソン コメント

MUSIC AWARDS JAPAN 2026とのパートナーシップを通じて、今年は『Fast Track』という遊び心こもった新体験をデビューさせます。楽曲の一部を聴いてアーティストを当てる、「イントロドン」のデジタル版のようでありながら、音楽の新しい楽しみ方の提案でもあります。Spotifyが大切にしている『音楽と人をつなぐ』というミッションを体現できる機会として、多くの方に楽しんでいただけることを願っています。

（文＝リアルサウンド編集部）