【東海・関西限定】ファミマで“三重150周年記念フェア” 「四日市とんてき弁当」「伊勢茶のダブルシュー」など全5種
【モデルプレス＝2026/04/14】ファミリーマートでは、三重県誕生150周年を記念し、三重県産の食材や地域メニューを使用した商品5種類を、4月14日（火）から東海地方（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の一部店舗）と関西地方（滋賀県、京都府の一部、和歌山県の一部）のファミリーマート約2,800店舗で発売する。
【写真】「うまいやん！三重の味」フェアラインナップ
「うまいやん！三重の味」フェアと題し、期間中は地元食材の魅力と地域の人気メニューを存分に楽しめる、こだわりの5商品が登場。地元で愛される「四日市とんてき」や「亀山みそ焼きうどん」のほか、県産あおさ、かおりのいちご、伊勢茶を使ったおむすびやスイーツなどが並ぶ。
・「四日市とんてき協会公認 四日市とんてき弁当」
価格： 798円（税込）
【発売地域】 岐阜県、静岡県（一部店舗）、愛知県、三重県、滋賀県、京都府（一部店舗）、和歌山県（一部店舗）
四日市とんてき協会公認。分厚く食べ応えのある豚ロース肉に、ウスターソースをベースにした甘辛いとんてきソースを絡めた満足感のある一品。
・「亀山みそ焼きうどん本舗公認 亀山みそ焼きうどん」
価格： 550円（税込）
【発売地域】岐阜県、静岡県（一部店舗）、愛知県、三重県、滋賀県、京都府（一部店舗）、和歌山県（一部店舗）
亀山みそ焼きうどん本舗公認。地域で親しまれる豆味噌をベースに味付けし、約300gのボリューム満点な麺で食べ応え抜群の仕上がり。
・「手巻 三重県産あおさ海苔佃煮」
価格： 228円（税込）
【発売地域】岐阜県、静岡県（一部店舗）、愛知県、三重県、滋賀県、京都府（一部店舗）、和歌山県（一部店舗）
三重県産あおさを使用。醤油や三温糖などでシンプルに味付けし、磯の豊かな香りが楽しめる海苔佃煮を中具に包んだ手巻おむすび。
・「いちごミルクのふわもちロール 三重県産かおりのいちご（4個入）」
価格： 198円（税込）
【発売地域】岐阜県、静岡県（一部店舗）、愛知県、三重県、和歌山県（一部店舗）
ふんわり、もっちりとしたミルク風味の生地に、三重県産「かおりのいちご」を使用したジュレを巻き込んで焼き上げたスイーツパン。
・「クリームたっぷり 三重県産伊勢茶のダブルシュー」
価格： 248円（税込）
【発売地域】岐阜県、静岡県（一部店舗）、愛知県、三重県、滋賀県、京都府（一部店舗）、和歌山県（一部店舗）
三重県産伊勢茶を使用したカスタードクリームとホイップクリームのダブルシュー。通常のたっぷりクリームのダブルシューと比べて約1.3倍の重量で、深みと渋みのあるお茶の味わいを贅沢に楽しめるご褒美スイーツ。（modelpress編集部）
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【写真】「うまいやん！三重の味」フェアラインナップ
◆ファミマに三重県誕生150周年記念メニュー
「うまいやん！三重の味」フェアと題し、期間中は地元食材の魅力と地域の人気メニューを存分に楽しめる、こだわりの5商品が登場。地元で愛される「四日市とんてき」や「亀山みそ焼きうどん」のほか、県産あおさ、かおりのいちご、伊勢茶を使ったおむすびやスイーツなどが並ぶ。
◆メニュー5種類詳細
・「四日市とんてき協会公認 四日市とんてき弁当」
価格： 798円（税込）
【発売地域】 岐阜県、静岡県（一部店舗）、愛知県、三重県、滋賀県、京都府（一部店舗）、和歌山県（一部店舗）
四日市とんてき協会公認。分厚く食べ応えのある豚ロース肉に、ウスターソースをベースにした甘辛いとんてきソースを絡めた満足感のある一品。
・「亀山みそ焼きうどん本舗公認 亀山みそ焼きうどん」
価格： 550円（税込）
【発売地域】岐阜県、静岡県（一部店舗）、愛知県、三重県、滋賀県、京都府（一部店舗）、和歌山県（一部店舗）
亀山みそ焼きうどん本舗公認。地域で親しまれる豆味噌をベースに味付けし、約300gのボリューム満点な麺で食べ応え抜群の仕上がり。
・「手巻 三重県産あおさ海苔佃煮」
価格： 228円（税込）
【発売地域】岐阜県、静岡県（一部店舗）、愛知県、三重県、滋賀県、京都府（一部店舗）、和歌山県（一部店舗）
三重県産あおさを使用。醤油や三温糖などでシンプルに味付けし、磯の豊かな香りが楽しめる海苔佃煮を中具に包んだ手巻おむすび。
・「いちごミルクのふわもちロール 三重県産かおりのいちご（4個入）」
価格： 198円（税込）
【発売地域】岐阜県、静岡県（一部店舗）、愛知県、三重県、和歌山県（一部店舗）
ふんわり、もっちりとしたミルク風味の生地に、三重県産「かおりのいちご」を使用したジュレを巻き込んで焼き上げたスイーツパン。
・「クリームたっぷり 三重県産伊勢茶のダブルシュー」
価格： 248円（税込）
【発売地域】岐阜県、静岡県（一部店舗）、愛知県、三重県、滋賀県、京都府（一部店舗）、和歌山県（一部店舗）
三重県産伊勢茶を使用したカスタードクリームとホイップクリームのダブルシュー。通常のたっぷりクリームのダブルシューと比べて約1.3倍の重量で、深みと渋みのあるお茶の味わいを贅沢に楽しめるご褒美スイーツ。（modelpress編集部）
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