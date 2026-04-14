嵐・相葉雅紀、二宮和也の番組に友情出演 二宮にはサプライズ「驚いたり、喜んでくれたらいいな」【コメント全文】
嵐・相葉雅紀が、嵐・二宮和也と千鳥・ノブがレギュラー出演する17日放送スタートの日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』（毎週金曜 後7：00〜後7：56）に友情出演する。
【写真】ド派手な衣装で登場した千鳥・ノブとシックな装いの嵐・二宮和也
同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
相葉は、再現ドラマに出演し、消防士役を務める。ノブは「ニノ（二宮）にゆかりがある人が出演する、と聞いていましたが、ゆかりがあるとかじゃなくて、ゆかりそのもの。まさかのスペシャルゲストに来ていただいて、びっくりしました」と語り、二宮は「来ていただいたね（笑）。個人的にはあんなことあるの!?という出演の仕方でした」とはにかむ。
【コメント全文】
■相葉雅紀
――今回の出演はいかがでしたか。
消防士になりきりました!!僕からは今回の出演を二宮くんに伝えていないので、VTRを見て驚いたり、喜んでくれたらいいな。
――オファーを受けた理由は。
二宮くんの出ている番組の初回にサプライズ出演ということで、なんでもやります！と言いました。あえて役柄などは詳しく聞かなかったのですが、届いた台本を見てみたらまさかの消防士でした（笑）。再現VTRの出演はほとんど経験がなかったので、新鮮でしたね。
――視聴者の皆さまにひと言。
僕の出演するVTRは、実際に起きてしまった悲しいできごとを扱っていますが、命を落とされた人はいなかった、という奇跡を描いています。どんな奇跡が起こったのか。ぜひ楽しんで観ていただけたらと思います。
【写真】ド派手な衣装で登場した千鳥・ノブとシックな装いの嵐・二宮和也
同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
【コメント全文】
■相葉雅紀
――今回の出演はいかがでしたか。
消防士になりきりました!!僕からは今回の出演を二宮くんに伝えていないので、VTRを見て驚いたり、喜んでくれたらいいな。
――オファーを受けた理由は。
二宮くんの出ている番組の初回にサプライズ出演ということで、なんでもやります！と言いました。あえて役柄などは詳しく聞かなかったのですが、届いた台本を見てみたらまさかの消防士でした（笑）。再現VTRの出演はほとんど経験がなかったので、新鮮でしたね。
――視聴者の皆さまにひと言。
僕の出演するVTRは、実際に起きてしまった悲しいできごとを扱っていますが、命を落とされた人はいなかった、という奇跡を描いています。どんな奇跡が起こったのか。ぜひ楽しんで観ていただけたらと思います。