東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」

同ブランドから、旅行はもちろんジムや普段使いにも活躍する「トラベルシリーズ」が登場します。

今回ラインナップされるのは、『ベイマックス』『モアナと伝説の海』『リメンバー・ミー』の3作品をモチーフにした「キャリーオンバッグ」と「吊り下げトラベルポーチ」の合計6種類。

2026年4月14日（火）10:00より、Plus Anq公式オンラインショップにて順次予約販売がスタートします。

Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザイン「トラベルシリーズ」

予約開始日時：2026年4月14日（火）10:00〜順次

発送開始日：2026年4月下旬順次発送

販売店舗：販売店舗：Plus Anq（プラスアンク）公式オンラインショップなど

キャラクター表現をフロントのシルエットのみに絞り、「大人も気軽に使える。好きな作品をもって出かけられる」ことにこだわったシンプルで洗練されたデザインが魅力。

今回ラインナップされるのは、『ベイマックス』『モアナと伝説の海』『リメンバー・ミー』の3作品をモチーフにした「キャリーオンバッグ」と「吊り下げトラベルポーチ」の合計6種類。

上品な光沢感を放つナイロン素材を使用しており、大人のトラベルスタイルにぴったりです。

キャリーオンバッグ（トートバッグ）全3種

価格：各7,700円（税込）

サイズ：高さ35cm×横57cm×マチ18cm、持ち手長さ約55cm、ショルダーストラップ最大長さ約125cm

大容量で利便性に優れたトラベルトートバッグ。

外側にフロントポケットとファスナー付きバックポケット、内側に小物入れポケット2つとファスナー付きポケットの合計5つのポケットを備え、収納力は抜群です。

背面にはキャリーケースの持ち手に通して固定できる便利なループ（ファスナー付きバックポケット兼用）が付いているほか、取り外し可能なショルダーベルトも搭載。

肩掛け、斜め掛け、手持ちとシーンに合わせた使い方が可能です。

旅行だけでなく、ヨガやジム、ペアレンツバッグとしても活躍します。

『ベイマックス』デザイン

シックなグレー系の生地にライトグレーのテープを合わせたスタイリッシュなカラーリング。

フロントには「ベイマックス」と仲間たち”BIG HERO 6″の特徴を捉えたシルエットがホワイトでプリントされています。

『モアナと伝説の海』デザイン

爽やかなオフホワイトの生地にネイビーのテープが映える海を感じさせるデザイン。

フロントには「モアナ」や、「ヘイヘイ」を頭に載せた「プア」、そして島の植物たちのシルエットがあしらわれています。

『リメンバー・ミー』デザイン

ブラックの生地にオレンジのテープを合わせた、作品の色彩を思わせるエモーショナルなカラー。

主人公「ミゲル」と「ヘクター」のシルエットと共に、「LOS RECUERDOS（思い出）」「VIVEN EN LA MUSICA（彼らは音楽の中に生きている）」というスペイン語のメッセージが添えられています。

吊り下げ トラベルポーチ 全3種

価格：各5,500円（税込）

サイズ：高さ14cm×横21cm×マチ5cm（広げた状態の高さ44cm）

キャリーオンバッグと同じ素材・カラーリングを採用したトラベルポーチ。

上部にフックが付いており、旅先の洗面所や壁のフックにそのまま吊り下げて使える利便性を追求したアイテムです。

内部には、中身が見やすく通気性に優れたファスナー付きメッシュポケットを2つ搭載。

さらに、マジックテープで簡単に取り外せるメッシュ仕様のインナーポーチも付いており、必要なスキンケア用品や小物を単独でスパや機内へ持ち運ぶのにも便利です。

『ベイマックス』デザイン

グレーカラーを基調に、バッグと同じく”BIG HERO 6″のシルエットをフロントに配置。

内側のメッシュポケットも同系色で統一されています。

『モアナと伝説の海』デザイン

オフホワイトを基調に、「モアナ」や「プア」「ヘイヘイ」たちのシルエットをデザイン。

開くと明るいカラーが際立ち、清潔感のある仕上がりです。

『リメンバー・ミー』デザイン

ブラックの生地に「ミゲル」と「ヘクター」のシルエットとメッセージをプリント。

バッグと揃えればパッキングの際にも統一感が生まれ、開けるたびに作品の世界観を楽しめます。

シリーズで組み合わせて使いたい、洗練された大人のためのトラベルアイテム！

Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザイン「トラベルシリーズ」キャリーオンバッグとトラベルポーチの紹介でした☆

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