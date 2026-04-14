小嶋陽菜が、自身のYouTubeチャンネルに「春のこじはる1週間コーデ【購入品紹介も】」を4月10日に更新。“春のおでかけコーデ”を7ルック公開している。

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1着目は、春らしいベビーブルーのカラードレスが主役に。胸元などにレースがあしらわれているこちらのドレスには、ホワイト系の小物を合わせて華やかなコーディネートに仕上げた。2着目は、ボタニカル柄が目を引くフローラルドレス。ドレスの締め色として所々に入っている黒に合わせて、カチューシャやイヤリングも黒で統一した。バッグは差し色として、春夏らしいイエローをチョイス。

そのほか、Iラインシルエットでスタイルアップが叶うライトベージュのワンピース、クラシックなブラックドレス、「春夏に絶対欠かせない」というシャツドレス、存在感があるピンクのトップスが主役のデニムコーデなどを披露。最後は、グレー×ピンクが目を引くクラシックなシルエットのドッキングドレス。シャープなポインテッドトゥを合わせて上品にまとめ、スカートと同じペールピンクのバッグを添えた。

コメント欄では、「本当にいい女すぎる、ハイブラがちゃんと似合ってて素敵」「エレガントという言葉がほんとに似合う」「もう眼福でしかない」「可愛いすぎる女神様」などの反響が寄せられている。

（文＝島田瑛）