4月13日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充／変更 ―――――――――――



ソーバル <2186> [東証Ｓ] 決算月【2月】 4/13発表

長期保有優遇制度を導入。1000株以上かつ3年以上保有株主に対するQUOカードを4000円分（従来は2000円分）に増額する。



Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <2437> [東証Ｓ] 決算月【5月】 4/13発表

優待品を自社サービスに関する優待から「QUOカード1000円分」に変更する。



ライク <2462> [東証Ｐ] 決算月【5月】 4/13発表

優待商品に電子マネー・ポイントへの交換を追加。一方、ポイント設計を見直し、業績に応じた内容に変更する。26年5月末基準日は保有株数と保有期間に応じて4000～9万2000ポイントを付与。



ケイブ <3760> [東証Ｓ] 決算月【5月】 4/13発表

オリジナル限定グッズの内容を一部変更。



カーブスホールディングス <7085> [東証Ｐ] 決算月【8月】 4/13発表

株主優待を「QUOカード」「電子マネー等」「カーブス定期便契約商品（割引）」からの選択制に変更し、保有株数と保有期間に応じて1000～5000円相当を贈呈する。また、カーブスチェーン創設20周年記念特別優待として、26年8月末基準日に限り、選択した優待品に1000円分を上乗せする。



株探ニュース