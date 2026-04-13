俳優の堤真一が、27年ぶりにTBS系日曜劇場で主演を務めることで話題の『GIFT』（TBS系）。4月12日にスタートしたが、初回で放送された “敵役” ヘッドコーチの言動が話題となっている。

「この作品は、パラスポーツである車いすラグビーの世界を舞台に、堤さんが演じる天才宇宙物理学者が弱小チームを変えていく、というストーリーです。12日に放送された第一話では、物理学者とチーム、そしてそれを見守る人々との出会いが描かれました。

本物さながらの白熱した試合シーンや練習シーンも描かれ、制作陣の本気度が伝わる内容でした」（芸能記者）

だが、放送の翌日に少し残念なニュースが飛び込んできた。『半沢直樹』『VIVANT』などの大ヒット作を生み出してきた日曜劇場というドラマ枠だが、今作の視聴率はあまり振るわなかったようなのだ。

「平均世帯視聴率が9.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったというのです。日曜劇場の初回視聴率が2ケタを下回るのは、2022年の『アトムの童』以来、3年半ぶりだといいます。苦しい出だしとなりました」（同）

一方で、話題を集めたシーンもあった。終盤の試合シーンで、主人公らのライバルとなる強豪チームのコーチが放ったセリフだ。

「第一話では、主人公らが応援する弱小チーム『ブレイズブルズ』と、リーグ最強と言われる『シャークヘッド』が対戦。ブレイズブルズが敗北を喫し、意気消沈するなか、堤さん演じる主人公が『ブルズを日本一にする』と宣言する展開になりました。

しかし、この直前、シャークヘッドのコーチが敗退したブレイズブルズのメンバーに心ない言葉を投げかけるシーンが挿入されました。

安田顕さん演じるコーチは、いま負けたばかりのチームに対し『もう二度と思っちゃダメだぞ、“勝つ” なんてことは』『“私たちは絶っ対に勝てません”、ほら言ってみろ』と言い放ったのです。

当然、“ひと癖あるキャラ” という役柄を表わすセリフなのですが、これに不快感をあらわにする視聴者も多くいたようです」（同）

SNSには「競技を冒涜しているのではないか」と、演出を残念がる声も多い。

「安田さんは、これまでも “敵役” を好演してきた過去があります。それだけに、今回のセリフもかなり毒々しく響いたのかもしれません。ただ、ひとつの競技を扱ううえであまりに低レベルな発言で、納得できない思いに駆られた人もいたのでしょう」（同）

ドラマはまだ第1話。問題キャラのバックボーンもこれから明かされていくはずで、胸熱展開が待っていることだろう。