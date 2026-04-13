名古屋市のネーミングライツが、過去最多になりました。

【写真を見る】｢ネーミングライツ｣ どんな施設でも“愛称”はつけられる？契約するための条件は？名古屋市で契約施設が過去最多

子どもたちの遊び場として知られる、港区にある「名古屋市とだがわこどもランド」のネーミングライツを、名古屋市に本社を置く食品メーカー「meito」が取得しました。新たな愛称は「meitoこどもランド・とだがわ」。

敷地内の3つの施設には、「アルファベットチョコレート・ホール」など、商品名の愛称が付けられました。愛称は4月1日からで、市内の大型児童センターにネーミングライツが採用されるのは初めてです。

（meito 三矢益夫社長）

「地域社会の笑顔と豊かさに貢献したい思いから、ネーミングライツを取得した」

今年度、名古屋市のネーミングライツ契約施設は過去最多の14件で、契約金額は3億8500万円余りに上っています。

そもそも「ネーミングライツ」って何？

では、ネーミングライツとは一体何なのか。



ネーミングライツに詳しい、名古屋市内の広告代理店によると「施設の名称を命名する権利。圧倒的な広告効果がある。地図に名称が載るうえ、ニュース報道などで連呼される」ということです。



メリットとして、「ブランドイメージの向上」「地域貢献」などが挙げられます。

名古屋市 どうやってネーミングライツを取得する？

民間施設にも名前がついていますが、名古屋市の仕組みを見ていきます。



担当者によると、スポンサーは“契約金”を払い、名古屋市は“愛称の命名権”を与えます。例えば、名古屋市内の公園にCBCがスポンサーになり「CBC公園」と名付けた場合、名古屋市は受け取った契約金を、公園の修繕・維持管理に使用します。

もし、この契約金が入らなければ、税金で修繕・維持管理を行いますので、契約金分の税金は浮くことになります。



色々と細かいルールはありますが、契約は提案型で原則3年以上。正式名は変わらず、企業や団体が「ここにつけたい」と提案を持ち込み、事前相談で細かくチェックして、提案が可能かどうか回答をするという仕組みになっているそうです。

名古屋市の施設 どんな愛称がある？

現在、どんな愛称の施設があるのか。



名古屋市のネーミングライツ第1号は、2007年に名古屋市総合体育館についた「日本ガイシスポーツプラザ」という愛称でした。契約したのは、当時の日本ガイシ。ことし4月1日から社名がNGKに変わったため、愛称も「NGKスポーツプラザ」になりました。（契約金：年間1億3200万円）



少し変わったものでは、2016年から名古屋市消防音楽隊に「ポッカレモン消防音楽隊」という愛称がついています。ポッカサッポロフード&ビバレッジが契約しています。（契約金：年間1831万5000円）

名古屋市科学館は「FUJIなごや科学館」に変更。知立市に本社を置く、工作機器などを販売する「FUJI」が契約しています。（契約金：年間7150万円）



東区の東図書館は「東図書館 supported by カニエJAPAN」に変更。LPガスの販売などを手がける「カニエJAPAN」が命名権を取得しています。（契約金：年間462万円）



西区の庄内緑地スケートパークは「ダスカルスケートパーク庄内」に変更。西区に本社がある、廃棄物処理業者「大昭工業」が契約しました。（契約金：年間160万6000円）



中区の若宮バスケットボールパークは「ANDTERAS WAKAMIYA BASKETBALL PARK」に変更。不動産業の「アンドテラス」が契約しています。（契約金：年間132万円）

ネーミングライツの効果は？

では、スポンサーは、どう思っているのでしょうか。



NGKの広報担当者は、「東海エリアはもちろん、エリア外を含めた認知向上に効果があった。施設名称をきっかけに会社名を知ったという声もある」ということです。

契約するための条件は？

契約するには、全施設が対象というわけではなく、市役所・区役所・学校・保育園など市民生活に支障をきたすおそれのある施設は愛称をつけられません。

スポンサーは、法人・企業・団体・個人事業主もOK。ただ、政治団体・宗教団体・消費者金融・たばこ・占い・探偵などはスポンサーになれません。

名古屋城や東山動植物園… 愛称つけられる？

では、名古屋城や東山動植物園に愛称はつけられるのか？



名古屋市担当者によると、「名古屋城は、名前に歴史的意味をかなり持つので難しい。東山動植物園は、コアラ舎など各舎に既にスポンサーがついているため、全体に愛称をつけるのは難しい」ということでした。

そこで、オススメの候補地があるのか名古屋市資産経営課に聞いてみたところ、「各区の文化小劇場やスポーツセンターは全く問題ありません」との回答が。



候補地として浮かんだのが、守山区にある「東谷山フルーツパーク」。世界の熱帯果樹温室が有名で、グルメあり、イベントも充実の東谷山フルーツパークは、ネーミングライツ対象施設ということです。

契約件数が過去最多 一体なぜ？

名古屋市は現在、契約件数が過去最多の14件。なぜこんなに盛んなのか。



名古屋市内の広告代理店によると、「一般認知度の低いBtoB企業の参入増加が目立つ。ものづくり王国の愛知にはBtoB企業が多いのと、認知度を高めて新卒採用を有利にする狙いがある」ということなんです。



今後、名古屋市の「ネーミングライツ」がさらに増えていくかもしれません。