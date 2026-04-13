IVE、ワールドツアー日本公演に6/24東京ドーム公演が追加
IVEが現在開催中のワールドツアー＜IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’＞の日本公演として、6月24日（水）に東京ドーム公演を開催することが決定した。
今回2度目となるワールドツアー＜IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’＞は、2025年10月31日（金）、11月1日（土）・2日（日）にKSPOドームでの韓国・ソウル公演からスタートし、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアなどを巡る大規模なワールドアリーナツアーとなる。先立って4月4日（土）に行われたマレーシア・クアラルンプールでの公演を大成功で終えたばかりだ。
4月18日（土）・19日（日）に開催される京セラドームは、指定席は全席完売しており、現在は機材席解放による注釈付きチケットを販売中だが、2日間で6万人以上を動員する予定。
東京ドーム公演のファンクラブ最速先行受付は4月16日（木）18時よりスタートする。
■＜IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN＞
2026年6月24日（水）開場 16:30 / 開演 18:30 東京ドーム
【ファンクラブチケット先行（抽選）】
IVE JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「DIVE JAPAN」先行
受付期間 2026年4月16日（木）18:00〜2026年4月21日（火）23:59
【チケット料金】
●指定席 14,800円（税込）
全席指定
※１公演につき1エントリー４枚まで
※４歳以上有料／3歳以下入場不可
【VIP席について】
本公演では指定席チケット購入者を対象にVIP席へのアップグレード抽選受付を予定しております。VIP席の特典内容、アップグレード抽選受付の詳細は後日IVE JAPAN OFFICIAL SITEにてお知らせいたします。
■DIGITAL SINGLE「Fashion」
2026年4月3日(金) 配信開始
https://ive.lnk.to/fRaCLz
■IVE JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』
2026年5月27日(水)発売
※3月30日(月)正午12時より順次予約受付開始
https://IVE.lnk.to/J6P31j
【初回生産限定盤I (CD+Blu-ray)】
3,800円(税込) BVCL-1521〜1522
＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞
01.LUCID DREAM ※日本オリジナル
02.Fashion ※日本オリジナル ※「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソング
03.JIGSAW ※日本オリジナル
04.REBEL HEART -Japanese ver.-
05.ATTITUDE -Japanese ver.-
06.Thank U -Japanese ver.-
＜Blu-ray＞
・LUCID DREAM (MUSIC VIDEO)
・LUCID DREAM - Behind The Scenes
＜仕様 / 封入内容＞
・A4サイズBOX仕様
・A4サイズフォトカード I ver.
・ステッカーシート I ver.
・フォトカード I ver. (全6種の内1種ランダム)
・イベント応募抽選用シリアルナンバー×2
【初回生産限定盤V (CD+PHOTOBOOK)】
3,800円(税込) BVCL-1523〜1524
＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞
＜仕様 / 封入内容＞
・A4サイズBOX仕様
・A4サイズフォトカード V ver.
・36P撮りおろしフォトブックレット V ver.
・ステッカーシート V ver.
・フォトカード V ver. (全6種の内1種ランダム)
・イベント応募抽選用シリアルナンバー×2
【初回生産限定盤E (CD+PHOTOBOOK)】
3,800円(税込) BVCL-1525〜1526
＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞
＜仕様 / 封入内容＞
・A4サイズBOX仕様
・A4サイズフォトカード E ver.
・36P撮りおろしフォトブックレット E ver.
・ステッカーシート E ver.
・フォトカード E ver. (全6種の内1種ランダム)
・イベント応募抽選用シリアルナンバー×2
【通常盤 (CD only)】
1,800円(税込) BVCL-1527
＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞
＜仕様 / 封入内容＞
・ソロピクチャーレーベル (全6種の内1種ランダム) ※初回仕様
・12Pブックレット
・フォトカード 通常ver. (全6種の内1種ランダム) ※初回仕様
・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様
【メンバーソロジャケット盤 (CD only)】
＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞
＜仕様 / 封入内容＞
・メンバー別ソロジャケット
・12Pソロ仕様ブックレット
・フォトカード ソロジャケットver. （全6種の内1種ランダム) ※初回仕様
・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様
●メンバーソロジャケット盤 (YUJIN ver.): 1,800円(税込) BVCL-1528
●メンバーソロジャケット盤 (GAEUL ver.): 1,800円(税込) BVCL-1529
●メンバーソロジャケット盤 (REI ver.): 1,800円(税込) BVCL-1530
●メンバーソロジャケット盤 (WONYOUNG ver.): 1,800円(税込) BVCL-1531
●メンバーソロジャケット盤 (LIZ ver.): 1,800円(税込) BVCL-1532
●メンバーソロジャケット盤 (LEESEO ver.): 1,800円(税込) BVCL-1533
【期間生産限定盤 (CD only)】
1,800円(税込) BVCL-1534
＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞
＜仕様 / 封入内容＞
・12Pブックレット
・フォトカード 期間生産限定盤ver. （全6種の内1種ランダム) ※初回仕様
・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様
【会場限定盤 (CD only)】
1,700円(税込) BVC7-22
※「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」会場、CDリリースイベント会場にて販売予定となります。
※予約・購入販売対象会場詳細については後日ご案内いたします。
＜CD＞
01.LUCID DREAM ※日本オリジナル
02.Fashion ※日本オリジナル ※「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソング
03.JIGSAW ※日本オリジナル
＜仕様 / 封入内容＞
・紙ジャケット仕様
・三つ折りブックレット
・フォトカード 会場限定盤ver. （全6種の内1種ランダム)
・イベント応募抽選用シリアルナンバー
■店舗別特典内容・対象店舗
・Sony Music Shop
クリアフォトカード(ソロ6種ランダム) / まとめ買い: 3形態収納BOX
※まとめ買い特典は、メンバーソロジャケット盤・期間生産限定盤を除く、【初回生産限定盤I・V・E・通常盤】の4形態のまとめ買いカートが対象となります。
※Sony Music Shop まとめ買い: 3形態収納BOX は 【初回生産限定盤I・V・E】の3枚を収納できるBOXとなります。
・A!SMART
セルカフォトカードA(ソロ6種ランダム)
・タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店、タワーレコード オンライン(一部店舗除く)
セルカフォトカードB(ソロ6種ランダム)
・HMV全店(HMV&BOOKS online含む / 一部店舗を除く)、全国のローソン店頭Loppi端末
セルカフォトカードC(ソロ6種ランダム)
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）
アナザージャケット(ソロ6種ランダム)
・WonderGOO / 新星堂全店(一部店舖を除く)および新星堂WonderGOOオンライン
丸形缶バッジ(ソロ6種ランダム)
・玉光堂 / バンダレコード / ライオン堂 / イケヤミュージック(ECサイト含む)
L判ブロマイドA (ソロ6種ランダム)
・Amazon.co.jp
メガジャケ(各形態別絵柄)
・楽天ブックス
A4クリアポスター(ソロ6種ランダム) / まとめ買い: A4クリアファイル(集合1種)
※まとめ買い特典は、メンバーソロジャケット盤・期間生産限定盤を除く、【初回生産限定盤I・V・E・通常盤】の4形態のまとめ買いカートが対象となります。
・ネオ・ウィング(CDJAPAN)
スマホサイズブロマイド(ソロ6種ランダム)
・セブンネットショッピング
L判ブロマイドB (ソロ6種ランダム)/ まとめ買い: 6PWサイズブロマイド(集合1種)
※まとめ買い特典は、メンバーソロジャケット盤・期間生産限定盤を除く、【初回生産限定盤I・V・E・通常盤】の4形態のまとめ買いカートが対象となります。
・その他応援店舗
ステッカーシート
【注意事項】
※特典は数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と”特典非対称商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
※各まとめ買い特典は、【初回生産限定盤I・V・E・通常盤】の4形態まとめ買いが対象です。
※各まとめ買い特典は、<まとめ買い特典付き>のカートでご予約の方に先着でプレゼントいたします。各形態を単品でご購入いただいても、まとめ買い特典は付与されませんのでご注意ください。
※Sony Music Shop まとめ買い: 3形態収納BOX は【初回生産限定盤I・V・E】の3枚を収納できるBOXとなります。
関連リンク
◆IVE 日本オフィシャルサイト