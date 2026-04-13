■IVE JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』

2026年5月27日(水)発売

※3月30日(月)正午12時より順次予約受付開始

https://IVE.lnk.to/J6P31j

【初回生産限定盤I (CD+Blu-ray)】

3,800円(税込) BVCL-1521〜1522

＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞

01.LUCID DREAM ※日本オリジナル

02.Fashion ※日本オリジナル ※「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソング

03.JIGSAW ※日本オリジナル

04.REBEL HEART -Japanese ver.-

05.ATTITUDE -Japanese ver.-

06.Thank U -Japanese ver.-

＜Blu-ray＞

・LUCID DREAM (MUSIC VIDEO)

・LUCID DREAM - Behind The Scenes

＜仕様 / 封入内容＞

・A4サイズBOX仕様

・A4サイズフォトカード I ver.

・ステッカーシート I ver.

・フォトカード I ver. (全6種の内1種ランダム)

・イベント応募抽選用シリアルナンバー×2

【初回生産限定盤V (CD+PHOTOBOOK)】

3,800円(税込) BVCL-1523〜1524

＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞

＜仕様 / 封入内容＞

・A4サイズBOX仕様

・A4サイズフォトカード V ver.

・36P撮りおろしフォトブックレット V ver.

・ステッカーシート V ver.

・フォトカード V ver. (全6種の内1種ランダム)

・イベント応募抽選用シリアルナンバー×2

【初回生産限定盤E (CD+PHOTOBOOK)】

3,800円(税込) BVCL-1525〜1526

＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞

＜仕様 / 封入内容＞

・A4サイズBOX仕様

・A4サイズフォトカード E ver.

・36P撮りおろしフォトブックレット E ver.

・ステッカーシート E ver.

・フォトカード E ver. (全6種の内1種ランダム)

・イベント応募抽選用シリアルナンバー×2

【通常盤 (CD only)】

1,800円(税込) BVCL-1527

＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞

＜仕様 / 封入内容＞

・ソロピクチャーレーベル (全6種の内1種ランダム) ※初回仕様

・12Pブックレット

・フォトカード 通常ver. (全6種の内1種ランダム) ※初回仕様

・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様

【メンバーソロジャケット盤 (CD only)】

＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞

＜仕様 / 封入内容＞

・メンバー別ソロジャケット

・12Pソロ仕様ブックレット

・フォトカード ソロジャケットver. （全6種の内1種ランダム) ※初回仕様

・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様

●メンバーソロジャケット盤 (YUJIN ver.): 1,800円(税込) BVCL-1528

●メンバーソロジャケット盤 (GAEUL ver.): 1,800円(税込) BVCL-1529

●メンバーソロジャケット盤 (REI ver.): 1,800円(税込) BVCL-1530

●メンバーソロジャケット盤 (WONYOUNG ver.): 1,800円(税込) BVCL-1531

●メンバーソロジャケット盤 (LIZ ver.): 1,800円(税込) BVCL-1532

●メンバーソロジャケット盤 (LEESEO ver.): 1,800円(税込) BVCL-1533

【期間生産限定盤 (CD only)】

1,800円(税込) BVCL-1534

＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞

＜仕様 / 封入内容＞

・12Pブックレット

・フォトカード 期間生産限定盤ver. （全6種の内1種ランダム) ※初回仕様

・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様

【会場限定盤 (CD only)】

1,700円(税込) BVC7-22

※「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」会場、CDリリースイベント会場にて販売予定となります。

※予約・購入販売対象会場詳細については後日ご案内いたします。

＜CD＞

01.LUCID DREAM ※日本オリジナル

02.Fashion ※日本オリジナル ※「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソング

03.JIGSAW ※日本オリジナル

＜仕様 / 封入内容＞

・紙ジャケット仕様

・三つ折りブックレット

・フォトカード 会場限定盤ver. （全6種の内1種ランダム)

・イベント応募抽選用シリアルナンバー

■店舗別特典内容・対象店舗

・Sony Music Shop

クリアフォトカード(ソロ6種ランダム) / まとめ買い: 3形態収納BOX

※まとめ買い特典は、メンバーソロジャケット盤・期間生産限定盤を除く、【初回生産限定盤I・V・E・通常盤】の4形態のまとめ買いカートが対象となります。

※Sony Music Shop まとめ買い: 3形態収納BOX は 【初回生産限定盤I・V・E】の3枚を収納できるBOXとなります。

・A!SMART

セルカフォトカードA(ソロ6種ランダム)

・タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店、タワーレコード オンライン(一部店舗除く)

セルカフォトカードB(ソロ6種ランダム)

・HMV全店(HMV&BOOKS online含む / 一部店舗を除く)、全国のローソン店頭Loppi端末

セルカフォトカードC(ソロ6種ランダム)

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）

アナザージャケット(ソロ6種ランダム)

・WonderGOO / 新星堂全店(一部店舖を除く)および新星堂WonderGOOオンライン

丸形缶バッジ(ソロ6種ランダム)

・玉光堂 / バンダレコード / ライオン堂 / イケヤミュージック(ECサイト含む)

L判ブロマイドA (ソロ6種ランダム)

・Amazon.co.jp

メガジャケ(各形態別絵柄)

・楽天ブックス

A4クリアポスター(ソロ6種ランダム) / まとめ買い: A4クリアファイル(集合1種)

※まとめ買い特典は、メンバーソロジャケット盤・期間生産限定盤を除く、【初回生産限定盤I・V・E・通常盤】の4形態のまとめ買いカートが対象となります。

・ネオ・ウィング(CDJAPAN)

スマホサイズブロマイド(ソロ6種ランダム)

・セブンネットショッピング

L判ブロマイドB (ソロ6種ランダム)/ まとめ買い: 6PWサイズブロマイド(集合1種)

※まとめ買い特典は、メンバーソロジャケット盤・期間生産限定盤を除く、【初回生産限定盤I・V・E・通常盤】の4形態のまとめ買いカートが対象となります。

・その他応援店舗

ステッカーシート

【注意事項】

※特典は数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と”特典非対称商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

※各まとめ買い特典は、【初回生産限定盤I・V・E・通常盤】の4形態まとめ買いが対象です。

※各まとめ買い特典は、<まとめ買い特典付き>のカートでご予約の方に先着でプレゼントいたします。各形態を単品でご購入いただいても、まとめ買い特典は付与されませんのでご注意ください。

※Sony Music Shop まとめ買い: 3形態収納BOX は【初回生産限定盤I・V・E】の3枚を収納できるBOXとなります。