ハライチ岩井、R-1王者“実家”に最高の“クレーム”「でか過ぎ。旨過ぎ」→返信あり「今さら遅いとは思いますが…」
お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が、13日までに自身のXを更新。『Indeed R-1グランプリ2026』で優勝したお笑い芸人・今井らいぱちの実家へひとこともの申した。
【写真】ほんとにでかい！ハライチ岩井、R-1王者“実家”に最高の“クレーム”を入れた鰻丼＆R-1王者とのやりとり
岩井は、どんぶりに入りきらないほどのウナギがのった鰻丼の写真とともに「今井らいぱちさんの実家から通販した鰻を食べました」と報告。「でか過ぎ。カリッとしてて旨過ぎ」と最高の“クレーム”をいれた。
今井と岩井は、6日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）で共演。今井はおすすめのグルメとして、自身の父が営む魚屋のウナギを使っているという、弟のウナギ屋『たけ』の『鰻丼』を紹介し、出演陣から「うまい！」と絶賛されていた。
すると、この投稿に今井も反応「岩井さん！！！！食べていただきありがとうございます！！！」と礼を述べた上で、「今さら遅いとは思いますが、一口サイズに切って食べた方が良かったとは思います！！！笑」とツッコミ。そして「また是非通販してください！！！！」とアピールした。
【写真】ほんとにでかい！ハライチ岩井、R-1王者“実家”に最高の“クレーム”を入れた鰻丼＆R-1王者とのやりとり
岩井は、どんぶりに入りきらないほどのウナギがのった鰻丼の写真とともに「今井らいぱちさんの実家から通販した鰻を食べました」と報告。「でか過ぎ。カリッとしてて旨過ぎ」と最高の“クレーム”をいれた。
今井と岩井は、6日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）で共演。今井はおすすめのグルメとして、自身の父が営む魚屋のウナギを使っているという、弟のウナギ屋『たけ』の『鰻丼』を紹介し、出演陣から「うまい！」と絶賛されていた。
すると、この投稿に今井も反応「岩井さん！！！！食べていただきありがとうございます！！！」と礼を述べた上で、「今さら遅いとは思いますが、一口サイズに切って食べた方が良かったとは思います！！！笑」とツッコミ。そして「また是非通販してください！！！！」とアピールした。