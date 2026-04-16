必然の低空飛行朝ドラことNHK連続テレビ小説「風、薫る」の視聴率が伸びない。NHKと民放の標準値である個人視聴率が平均8％を割っている。最近の朝ドラより約1％低い。視聴者数に直すと、関東地方で約40万人が離れたことになる。どうしてなのか？考察したい。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「見上愛」の意外な素顔“よく間違えられる”そっくり女優と2ショット「風、薫る」は現在、第3週（1