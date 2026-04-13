八村塁が最終戦で22得点10リバウンド…レイカーズはジャズに快勝、19日開幕のプレーオフへ

4月13日（現地時間12日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでユタ・ジャズと対戦した。

レギュラーシーズン最終戦を迎えたウェスタン・カンファレンス4位のレイカーズはジャクソン・ヘイズ、オースティン・リーブス、ルカ・ドンチッチが欠場。ルーク・ケナード、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。

第1クォーターはケナードが先取点を挙げると、レブロン、エイトン、八村の3人を中心に得点を記録。ジェイク・ラレイビアやブロニー・ジェームズ、ジャレッド・バンダービルトといったベンチメンバーも起用しながら、32－22と10点リードで最初の12分間を終えた。

第2クォーターは9点リードで迎えた残り4分6秒から八村、ニック・スミスJr.が立て続けに3ポイントシュートを成功。終盤にレブロンも得点を重ね、62－45と17点リードで試合を折り返した。

ハーフタイム時点で、レブロンが18得点4リバウンド6アシスト3スティール、八村が3本の3ポイントを含む18得点に7リバウンドを記録。エイトンが10得点、スミスJr.が6得点、スマートが5得点で続いた。

後半は第3クォーター開始からケナードとレブロンに代わって、ブロニーとラレイビアが出場。最大30点のリードを奪う試合運びで、131－107で勝利を収めた。

八村は第3クォーター途中までの出場で28分58秒のプレータイム。フィールドゴール12本中8本の成功、フリースロー4本中3本の成功で22得点に10リバウンド1スティールの活躍を見せた。

なお、デンバー・ナゲッツが最終戦でサンアントニオ・スパーズに勝った場合、レイカーズは4位で19日（同18日）開幕の「NBAプレーオフ2026」に進出。1回戦ではヒューストン・ロケッツと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 131－107 ユタ・ジャズ



LAL｜32｜30｜33｜36｜＝131



UTA｜22｜23｜29｜33｜＝107