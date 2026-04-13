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YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【大解剖シリーズ】第一生命NEOBANK 銀行ぐるぐるポイ活 年間12,480pt、デビットカード1.5%還元、新規開設2,000円」を公開した。動画では、第一生命NEOBANKを活用して年間12,480ポイントを獲得する「銀行ぐるぐる」ポイ活の具体的な手順や、1.5%に還元率が向上したデビットカードの活用法について解説している。



動画の中盤では、第一生命NEOBANKの9種類のポイント制度を「ポイ活しやすいもの」と「しづらいもの」に分類。特に口座振替、給与・年金受取、他行からの振込、即時決済サービスの4つを推奨事項として取り上げている。例えば口座振替では、普段利用しないクレジットカードを引き落とし先に設定し、モバイルSuicaへ毎月1円チャージする独自のルートを紹介した。



さらに、ポイント獲得の核となる「他行からの振込」については、他行の無料振込枠や定額自動振込機能を活用し、毎月25回の振り込みで月間500ポイントを獲得する仕組みを図解付きで詳細に説明。また、3月24日からデビットカードの基本還元率が1.5%に向上したことにも触れ、「特に条件も無く1.5%還元のため、大注目なデビットカードです」と高く評価している。



動画の最後には、紹介制度と常設キャンペーンの組み合わせで合計2,000円相当を獲得できる新規口座開設の手順も紹介。複数の獲得ルートを組み合わせることで、年間を通じて効率よくポイントを貯められる第一生命NEOBANKは、ポイ活ユーザーにとって見逃せない選択肢と言えるだろう。