水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 4月13日〜19日の運勢
大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。
⾃分のうさぎタイプを知る
誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢これまでとは違う世界に目を向けて。
時には仕切り直しも必要
新しいことに気持ちが向きやすく、ワクワクすることも増えていく時期。一方で、行きづまりを感じていることは、一度立て直したほうが流れはスムーズに。「継続したい」と思うことがあるなら、15日までに形にしておくと次のステップに進めます。
顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。
柔軟でフレンドリーロップイヤーの今週の運勢転換点となる出来事が起きそう。
再構築やつなぎ直しを
これまで続いてきたことの中から、終わりを迎えるものや、距離ができるものが出てくるかも。でもそれは、今のあなたに必要なこと。特に16日はリスタートのチャンス。以前のやり方に戻すのではなく、今の自分に合う形に組み替えましょう。ロップイヤーの基本性格
垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。
親切・明るい・わかりやすいアンゴラうさぎの今週の運勢勢いを弱めていったんブレーキ。
心と体にエネルギー補給を
遊びや仕事で動きすぎて、少しエネルギー不足を感じそうです。今週は予定を必要最小限にして、体力とやる気の回復を優先しましょう。無理をしなければ徐々にパワーが戻り、やりたいことにも前向きに。17日の新月に起こる“偶然の出会い”には特別な意味がありそう。アンゴラうさぎの基本性格
モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。
独自の着眼点が光るウーリーうさぎの今週の運勢“気楽さ”がラッキーを呼ぶカギ。
心をゆるめて過ごそう
うれしいことや楽しいことを意識するほど、思いがけない幸運が訪れやすいとき。肩の力を抜き、リラックスして過ごして。15日は前のめりになりやすい日なので、がんばりすぎていると思ったら深呼吸を。18日は大切な人や大好きなものとの時間が、心を満たしてくれます。ウーリーうさぎの基本性格
小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。
包容力抜群な人気者フレミッシュジャイアントの今週の運勢自分らしく自然体で！
ほめ言葉の中に開運のヒントあり
魅力や個性が輝き、あなたらしさが評価されるタイミング。これまでの努力を見ていた人から、うれしいほめ言葉ももらえそう。その中に新たな挑戦のヒントが隠れていることも。19日はイメチェンが吉。少しだけでも雰囲気を変えてみて。フレミッシュジャイアントの基本性格
うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。
器用で順応性も抜群野うさぎの今週の運勢新しい健康習慣で体と心を整えて。
17日は家でゆったりと
体を整える小さな習慣をスタートさせるといいとき。朝のストレッチ、白湯を飲む、ウォーキングなど、まずはひとつだけでいいので取り入れてみて。以前しっくりきた健康法を再開するのも◎。17日は家で過ごす静かな時間が心と体をリセットしてくれます。野うさぎの基本性格
野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。
行動力があり逆境に強いレッキスの今週の運勢力を抜いてリラックス。
軽やかな心が楽しい出来事を運ぶ
ゆるやかな追い風が吹く時期。流れに身をまかせるほど人とつながりやすく、楽しいアイディアも湧いてきます。ゴールデンウィークの予定は相手ファーストで決めると◎。18日は踏ん張りがききにくいので、苦手なことや面倒なことは翌日以降に回して。レッキスの基本性格
スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。
美意識&向上心が高いホトうさぎの今週の運勢絞り込みが大事。
ほしいものに手が届くかも!?
目的をひとつに絞るほど、本当に必要なものに気づけて、会いたい人や行きたい場所とつながりやすくなる運気です。気持ちが定まらないときは、今の気持ちを紙に書き出すと整理しやすいはず。気がゆるみやすい19日は、親しい人ほど気配りを忘れずに。ホトうさぎの基本性格
ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。
人懐っこく自由気ままヒマラヤンの今週の運勢“探していた答え”が見つかる。
避けていた問題にも向き合って
心の中でモヤモヤしていたことがスッと腑（ふ）に落ちたりと、納得できることがありそうです。これまで避けてきたこと、少し苦手だと思っていたことにも向き合うと、ほしかった答えが手に入るでしょう。特に13日の小さな一歩は、大きな気づきをくれるはず。ヒマラヤンの基本性格
白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。
コツコツタイプの努力家ネザーランドドワーフの今週の運勢仲間との楽しい時間で運気アップ。
スケジュール調整はきちんと
人づきあいが活発になり、にぎやかな時間が増えそうです。特に14日はレジャー運が好調。友達と会ったり、遊びの予定を立てたりすると◎。ただし、誘いを断りきれず、予定をつめ込みすぎてしまう傾向も。キャパオーバーを感じたら、早めに調整を。ネザーランドドワーフの基本性格
小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。
水晶玉子
占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。
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