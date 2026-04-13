

佐々木美玲（撮影・村上順一）

元日向坂46の佐々木美玲がこのほど、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』に出演。「sugar nineスペシャルステージ」では浴衣姿で、「ヴェールルージュ 美容専門学校 スペシャルステージ」では大人なルックでランウェイを歩いた。ステージ後にはインタビューに応じた。

「関コレ」は初出演。「ランウェイは久々だったのですごく緊張しましたが、お客さんの熱気に助けていただいて楽しめました」と満面の笑みを見せ「関西出身なので、憧れのステージに立つことができて嬉しかったです」と地元への愛着心を滲ませた。

この日は、２つのスタイルでランウェイを歩いた。一つは「甘辛」をテーマにした浴衣姿。もう一方はラインの綺麗なパンツにスカートを組み合わせた大人っぽい衣装だ。メイクもスタイルに合わせて使い分け、ウェットな質感のヘアやブラウン系の色味で、普段とは一味違う「大人の表情」を演出した。

ステージ裏では、同い年の大友花恋や、坂道の元メンバーと交流して緊張をほぐしたという。日向坂46の同期・高本彩花とは「直前に『安心するね』って話していました」と、仲間との絆が支えになったようだ。

昨年４月のグループ卒業から１年が経ち、現在は芝居などに情熱を注いでいる。最近では上白石萌歌の舞台を観劇し、「全身全霊のお芝居に涙が止まらなかった。私も感化されて、今やってるドラマ撮影も頑張ろうって気持ちになりました」と刺激を受けたと明かした。