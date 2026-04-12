トリミングで眠ってしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万5000回再生を突破し、「赤ちゃんすぎる…」「たまらん」「うとうとしてるの可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トリミングでイヤイヤする犬→途中でスイッチが切れてしまい…まさかの『突然眠りに落ちる光景』】

トリミングに来たわんこ

YouTubeチャンネル「Lovely Grooming」では、トリミングサロン『Lovely Grooming』でのトリミングの様子が紹介されています。今回のお客さんは、『はちまる』ちゃん。生まれて初めてトリミングをするという、マルプーのパピーさんです。はちまるちゃんを連れてきた飼い主さんは、はちまるちゃんが臆病な性格であることを打ち明けてくれました。

しかし、トリミングが始まると、はちまるちゃんはとってもお利口だったといいます。少し嫌がる素振りは見せたものの、爪切りもブラッシングも、暴れることなく済ませることができたそうです。

シャンプーですっきり♪

シャンプーも、おっかなびっくりしながら頑張っていたとか。ボサボサの毛並みになっていたはちまるちゃんでしたが、洗うとほっそり。ドライヤーで乾かすと、ボリュームたっぷりの毛になったそうです。

最後はカット。徐々に疲れてきたのか、はちまるちゃんはイヤイヤをするようになったといいます。顔周りのカットをしていると、トリマーさんの手を前足で払おうとしたとか。トリマーさんの目を見ながらイヤイヤする姿が、赤ちゃんみたいでたまらない…♡

イヤイヤしていたら…

しかし、イヤイヤしているうちに、はちまるちゃんは眠たくなってしまったようです。トリマーさんの手に身を任せ、そのままトリミング台に横たわってしまったといいます。目を閉じてスヤスヤ眠り始めるはちまるちゃん…。

トリミングが無事終わると、はちまるちゃんはとっても可愛い姿に！毛で覆われていた目が見えるようになり、よりチャーミングな姿になりました。迎えに来た飼い主さんもニコニコ笑顔。はちまるちゃんは、嬉しそうに走り回っていたといいます。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「なんて愛おしいの」「完全にくつろいでて笑ってしまった」「笑いながら寝ているよう」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「Lovely Grooming」には、トリミングサロンでのカットの様子がたくさん投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Lovely Grooming」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。