《このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました》

4月11日、女優の新木優子が、元「Hey! Say! JUMP」の中島裕翔との結婚を発表した。新年度を迎えた直後の発表に、祝福ムードがあふれている。

「中島さんと新木さんは2017年の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』でダブル主演を務め、2018年のドラマ『SUITS/スーツ』（フジテレビ系）でも共演。バラエティ番組でも、気心知れたやりとりを見せていました。

2025年12月の『NEWSポストセブン』で、2人が3年ほど前から将来を見据えて交際していると伝えられ、注目を集めていましたが、晴れてゴールインとなったのです」（スポーツ紙記者）

豪華カップルの誕生は話題を呼んでいるが、Xでは

《新木優子スタイル良すぎ》

《新木優子はマジで神 そこら辺の人とは別格》

《あんな顔とスタイルに生まれてDiorのドレス着てみたかった》

など、新木のスタイルに驚く声があがっている。

「新木さんは165cmで、脚が長く、SNSで “スタイルお化け” と称されるほど別格のスタイルが認知されています。くしくも、発表前日の10日のInstagramでも、紺色のシャツと茶色のパンツ姿のオフショットを投稿し、コメント欄で《脚なが〜い》と称賛されていたばかりだったのです。

お相手の中島さんも180cmの高身長で、スラッとしたスタイルで知られており、2人が並んだ際の相性が抜群と見る向きも多かったようです」（芸能記者）

新木は、2014年にファッション誌『non-no』の専属モデルを務めたあと、女優としても認知される。近年も、2024年の日曜劇場『さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜』（TBS系）や2025年7月期のドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）に出演し、同年10月期のドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）で主演を務めるなど、仕事は好調だった。

ただ、かねてから、結婚を考える場面はあったようだ。

「2023年12月のYouTubeチャンネルで、自身の結婚観を語りました。新木さんは『会ったこともない男性と疑似恋愛してるのを傍から見なきゃいけない』と恋人への思いを吐露。

女優という仕事柄、自分の恋人が見たくないだろう場面を見せなければならない葛藤を滲ませました。

しかしそのうえで、理想の男性像に関し、『でもそこは言われたくない。キスシーンとかしないでほしいとか』と、自分の仕事に理解を示す相手が “条件” だと語ったのです。

中島さんは長らくアイドル・俳優として仕事をしてきたため、“疑似恋愛” に同じような価値観を持てたのかもしれません。2人は共演歴が複数回あって同じ時間を共有し、さらにカメラという同じ趣味もあり、仕事や私生活で共通点が多かったようです」（同）

映画の初共演から9年が経ち、夫婦になった2人は温かい家庭を築いていくことだろう。